Nuoro, il 14 e 15 maggio screening gratuito della vista in piazza Italia

L’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb), con il patrocinio del Comune di Nuoro, sarà presente nelle giornate 14 e 15 maggio 2022 in piazza Italia per uno screening oculistico gratuito sui cittadini dai 40 anni in su. È previsto un percorso all’interno di una struttura mobile di circa 100 mq: un intero tir appositamente attrezzato con dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia. Gli esami oculistici previsti sono finalizzati all’individuazione precoce delle principali malattie della retina e del nervo ottico.