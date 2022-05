“I sentieri della musica”: concerto Nicola Agus a San Giovanni Suergiu

Domenica 29 maggio a San Giovanni Suergiu, il polistrumentista e compositore Nicola Agus terrà il Concerto Vocale – Strumentale “I SENTIERI DELLA MUSICA – Un viaggio intorno al mondo in 80 strumenti”.

Il concerto si articolerà attraverso un percorso musicale emozionale nel quale verranno utilizzati strumenti musicali provenienti dal bacino del Mediterraneo, dalle aree nordiche e celtiche, dall’America per arrivare fino alla Cina.

Tutti gli strumenti utilizzati dialogano tra loro, evidenziando caratteristiche e sonorità affini fino a rintracciare le più remote radici comuni. In questo “viaggio” le sonorità della Sardegna, rappresentate da strumenti come le Launeddas, svestono gli abiti della tradizione ed entrano in un mondo di suoni moderni e contemporanei, in cui lo strumento è valorizzato in ogni suo aspetto tecnico e sonoro.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport). Inoltre vede la compartecipazione finanziaria della Scuola Civica di Musica “Don Tore Armeni” di Sant’Antioco/San Giovanni Suergiu (diretta dal Maestro Claudio Corrias). In ultimo la collaborazione del Comune di San Giovanni Suergiu, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

advertisement

L’ingresso al concerto “I sentieri della musica” che si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid, sarà gratuito.