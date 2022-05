Next Generation UE e PNRR: Venerdì 27 Irene Tinagli a Villa Mosca

Irene Tinagli sarà ad Alghero, venerdì 27 maggio, alle ore 18.30 a Villa Mosca. La Presidente della Commissione Problemi economici e monetari del parlamento europeo illustrerà le opportunità della Next Generation EU e del PNRR e spiegherà – in dialogo con l’ex deputato Francesco Sanna – come usare bene le risorse messe a disposizione dall’Europa.

L’incontro è aperto a tutti. Che impatto avranno queste misure concretamente per le imprese e per i cittadini? È una delle domande a cui si darà risposta. ” I Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza – attraverso i quali verranno impiegate la maggior parte delle risorse di Next Generation EU – metteranno alla prova la capacità di progettazione, organizzazione e gestione degli Stati Membri.

Metteranno alla prova la capacità di supportare, coordinare e monitorare una mole di progetti e investimenti mai visti prima. Fare in modo che queste risorse non vadano sprecate ma che si tramutino davvero in un volano per la ripresa, per la crescita, per lʼoccupazione e per la prosperità diffusa è la nostra più grande sfida”, ha detto recentemente Irene Tinagli.

L’incontro si colloca nell’ambito della scuola di formazione “Progetto Città” organizzato dall’Associazione Maestrale in collaborazione con la libreria Cyrano. Il progetto, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, è un’occasione anche per conoscere

in modo semplice le misure del Piano di Ripresa e Resilienza, direttamente da una delle protagoniste della Next Generation EU, la Presidente della Commissione Economia del parlamento europeo, Irene Tinagli, e per questi motivi l’incontro di venerdi a Villa Mosca sarà aperto non solo agli iscritti alla scuola, ma a tutti gli interessati.