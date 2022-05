N!C: fuori venerdì 20 maggio “bella così” il secondo singolo del cantautore milanese

Fuori venerdì 20 maggio il secondo singolo del cantautore milanese N!C per Pezzi Dischi

Venerdì 20 maggio torna N!C, pseudonimo di Niccolò Tronconi, con il suo secondo singolo “bella così” per Pezzi Dischi.

Secondo singolo che fa parte del suo progetto discografico d’esordio in cui il comune denominatore è l’inseparabile diario di sketch, su cui l’artista si sbizzarrisce nella creazione di disegnini, scarabocchi e testi che vanno a confluire sempre nei suoi brani.

Il pezzo, distribuito Island/Universal, è stato strutturato in modo tale da avere 2 layer sonori.

Il primo serve a creare una texture stereofonica che dà un senso molto etereo su tutto il brano; il secondo invece è molto più ritmico e funky e serve a rendere il ritmo più incalzante e deciso durante i ritornelli.

Il pezzo risulta così uno scambio tra due diverse sonorità che lasciano all’ascoltatore diverse sensazioni che vanno dal rilassamento ad una spinta interiore che fa ballare.

“Il brano si sviluppa su una riflessione dell’autore intorno ai propri errori comuni, il ritornello è un inno spensierato alla bellezza. La tensione tra strofa e ritornello si svuota nel bridge, dove la domanda e il dubbio sui propri difetti si trasformano in estasi e in un avvinghiarsi di emozioni ora definite. La bellezza che ci salva e non ha bisogno di parole per essere descritta, che ci prende e non lascia più soli.”

Il brano è stato lavorato con il produttore Enrico, il testo scritto da Niccolò Tronconi, la musica da Enrico Bondi, Francesco Lottero e Pietro Carulli; mentre mix e master sono stati affidati a Tommaso Bianchi.

BIO

N!C è lo pseudonimo di Niccolò Tronconi, artista milanese nato nel 1997. Si avvicina alla musica grazie alla madre, appassionata di cantautorato italiano. Si forma come progettista presso il Politecnico di Milano, dove si laurea nel 2019. Nello stesso periodo consegue un master alla SAE, dove studia circuitaggio e sintesi sonora.

L’approccio progettuale tipico del design si riflette nella sua musica: i suoi quaderni si colorano di progetti e testi di canzoni, dove vive un contrasto tra la sfera emotiva e la quotidianità. Questa dicotomia si riflette nella produzione musicale dove si incontra l’influenza elettronica e la tradizione italiana.

Nel 2020 esce “<3”, l’EP racchiude al suo interno “Limbo” e “Pepsi Light”, che pubblica con due video su YouTube.

Nel 2021 suona al festival “Mi manchi ancora”, presso il circolo Magnolia.

Spotify Spotify – N!C