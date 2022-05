Nascita di don Orione: quattro francobolli commemorativi emessi da Poste Italiane

Poste Italiane comunica che oggi 16 maggio 2022 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico quattro francobolli commemorativi di San Luigi Orione, nel 150° anniversario della nascita, relativi al valore della tariffa Bzona 2, pari a 2,40 € per ciascun francobollo (emissione congiunta con la Repubblica Argentina, Città del Vaticano e Sovrano Militare Ordine di Malta).

Tiratura: ottantamila minifogli per complessivi trecentoventimila esemplari di francobolli.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata.

Bozzetto a cura di Raùl Berzosa.

Caratteristiche del francobollo:

Le vignette riproducono un dipinto di Raúl Berzosa raffigurante San Luigi Orione, custodito nella Direzione Generale dei Religiosi di Don Orione della Comunità Pio XII, Città del Vaticano.

Nascita di don Orione

Completano i francobolli la legenda “1872 Don Orione 2022”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B zona 2”;

Caratteristiche del minifoglio:

Nel minifoglio i quattro francobolli sono disposti su due file; fuori dal riquadro è riprodotto un particolare del dipinto raffigurato sui francobolli e, in basso a sinistra, la scritta “150° Anniversario della nascita di San Luigi Orione” in cui è stato inserito l’emblema della Congregazione di Don Orione all’interno dello zero.

Completano il minifoglio, dall’alto in senso orario, le legende “Italia”, “Sovrano Militare Ordine di Malta”, “Argentina” e “Città del Vaticano”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Roma.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.