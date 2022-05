Aeroporto di Cagliari, Mura (Federalberghi): “De Pascale non ci ha convinto”

“Considerata l’importanza dell’argomento per il futuro della Sardegna – prosegue – chiediamo fermamente che il Presidente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Maurizio, che ancora una volta non è stato in grado di dare tutte le risposte, esibisca i piani industriali”, ha concluso Mura ( espressosi già ieri in modo negativo rispetto alla possibilità di cedere lo scalo a privati ): al fine di evitare che si verifichi una situazione inaccettabile di monopolio privato nella gestione degli scali sardi, con tutte le conseguenze e i danni incalcolabili che ciò comporterebbe”.