Motociclista austriaco recupera portafoglio perso al bar di Bono

Disavventura a lieto fine per un motociclista austriaco in vacanza nell’isola.

La comitiva di bikers era in transito nel centro abitato di Bono, quando hanno deciso di concedersi una sosta presso un bar di via Manzoni. Lo sfortunato avventore non si era reso conto di aver perso il suo portafogli, probabilmente cadutogli dalla tasca mentre consumava al tavolino del locale, ripartendo poi a bordo della propria motocicletta.

Il proprietario del bar, recuperato il portafoglio, si è subito recato presso la locale stazione carabinieri, nella speranza di riuscire a restituirlo al legittimo proprietario.

Immediatamente una pattuglia dell’aliquota radiomobile, a cui non era passata inosservata la comitiva di motociclisti, si è messa alla ricerca del malcapitato, riuscendo ad intercettarlo nel centro del paese, mentre stava disperatamente cercando quanto perduto.

Una volta tranquillizzato, gli è stato restituito il suo portafoglio, contenente 315 € in contanti, tutti i documenti nonché diverse carte di credito. Commosso, il motociclista austriaco ha ringraziato più volte i militari, potendo continuare la sua vacanza.