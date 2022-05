Morti sul lavoro: i dati dell’Osservatorio Nazionale di Bologna

Dal 1° gennaio 2008, anno di apertura dell’Osservatorio, sono morti oltre 20.000 lavoratori per infortuni sui luoghi di lavoro, sulle strade e in itinere

Osservatorio Nazionale di Bologna morti sul lavoro

L’Osservatorio è stato aperto da Carlo Soricelli al fine di non dimenticare i sette operai della ThyssenKrupp di Torino scomparsi il 6 dicembre 2007. I morti sui luoghi di lavoro sono da 15 anni registrati in apposite tabelle excel con informazioni inerenti: data del decesso, provincia e regione della tragedia, identità della vittima, età, professione, nazionalità e cenni sull’infortunio mortale.

Alcuni numeri dall’inizio dell’anno

Dall’inizio dell’anno sono morti 587 lavoratori: 287 di questi sui luoghi di lavoro, i rimanenti (300) sulle strade e in itinere. Quando si parla di “morti in itinere” ci si riferisce a un decesso occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro, o durante il normale tragitto che collega due luoghi di lavoro (in caso di rapporti di lavoro plurimi), o durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti (qualora non esista una mensa aziendale).

In questi numeri sono compresi anche i morti sul lavoro non assicurati all’INAIL (oltre 4 milioni), i morti in nero e i milioni di agricoltori, spesso pensionati, che continuano a lavorare.

Report morti sul lavoro dall’inizio dell’anno 31 maggio

Nessun calo dei decessi rispetto allo stesso periodo del 2021, anzi: l’INAIL sottolinea che l’aumento è del 2,10%.

I 261 conteggiati al 30 aprile, secondo l’Osservatorio sono una fotografia parziale del fenomeno: “non solo manca il mese di maggio ma non vengono conteggiati i lavoratori non assicurati all’INAIL (oltre 4 milioni) in nero e gli schiacciati dal trattore che sono già 73 dall’inizio dell’anno”.

I morti sui luoghi di lavoro nelle Regioni e nelle Province nel 2022 secondo l’Osservatorio

L’Osservatorio sottolinea che a questi lavoratori occorre aggiungerne almeno altrettanti morti sulle strade e in itinere.

LOMBARDIA: 39. Milano (8), Bergamo (5), Brescia (11), Como (2), Cremona (3), Lecco (2), Lodi (), Mantova (2), Monza Brianza (3), Pavia (2), Sondrio (), Varese(1)

PIEMONTE: 25. Torino (12), Alessandria (4), Asti (1), Biella (1), Cuneo (5), Novara (),Verbano-Cusio-Ossola() Vercelli (2)

VENETO: 26. Venezia (7), Belluno (1), Padova‎ (3), Rovigo (2), Treviso (3), Verona (4), Vicenza (6)

CAMPANIA: 23. Napoli (7), Avellino (2), Benevento (1), Caserta (3), Salerno (10) ) LAZIO 18 Roma (8), Viterbo (1) Frosinone (6) Latina (2) Rieti (1)

EMILIA ROMAGNA: 16. Bologna (2), Rimini (2) Ferrara (2) Forlì Cesena (4) Modena (2) Parma () Ravenna (2) Reggio Emilia (1) Piacenza (1)

CALABRIA: 14. Catanzaro (6), Cosenza (4), Crotone (1) Reggio Calabria (3) Vibo Valentia ()

PUGLIA: 12. Bari (1), BAT (), Brindisi (), Foggia (3), Lecce (5) Taranto (3)

TRENTINO ALTO ADIGE: 14. Trento (8) Bolzano (6)

SICILIA: 13. Palermo (4), Agrigento (), Caltanissetta (2), Catania (2), Enna (), Messina (2), Ragusa (1), Siracusa (), Trapani‎ (2)

TOSCANA: 11. Firenze (2), Arezzo (3), Grosseto (1), Livorno (1), Lucca (1), Massa Carrara (), Pisa‎ (1), Pistoia (1), Siena () Prato (1)

MARCHE: 12. Ancona (6), Macerata (1), Fermo (), Pesaro-Urbino (6), Ascoli Piceno (1)

SARDEGNA: 8. Cagliari (1) Carbonia-Iglesias (), Medio Campidano (), Nuoro (), Ogliastra (), Olbia-Tempio (1), Oristano (3), Sassari (4), Sulcis iglesiente ()

UMBRIA: 4. Perugia (3) Terni (1)

ABRUZZO: 4. L’Aquila (), Chieti (3), Pescara (1) Teramo ()

LIGURIA: 4. Genova (1), Imperia (1) La Spezia (1), Savona (1)

FRIULI VENEZIA GIULIA: 3. Pordenone (1) Trieste () Udine (2) Gorizia ()

VALLE D’AOSTA: 3.

MOLISE: 1. Campobasso (1) Isernia ()

BASILICATA: 1. Potenza (1) Matera ()

