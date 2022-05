MONUMENTI APERTI XXVI EDIZIONE – Gavoi, Neoneli, Ossi e Villaputzu

Dopo la versione completamente in digitale del 2020 e quella mista del 2021, finalmente l’edizione 2022 di Monumenti Aperti vedrà, sino al 5 giugno, il ritorno di volontari e pubblico nei monumenti, nelle strade e nelle piazze di 38 comuni della Sardegna. Nell’autunno spazio al programma nazionale. Per la prima volta, la manifestazione si terrà sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

“Il nostro bello, insieme ci prendiamo cura del tempo”, è il titolo di questa edizione che intende richiamare l’eredità culturale riconosciuta come uno spazio condiviso dove agire per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori, e all’interno del quale rispettare quei principi di sostenibilità e benessere che sono al centro dell’impegno contemporaneo.

La XXVI edizione di Monumenti Aperti, curata e coordinata dall’associazione Imago Mundi OdV, prosegue il 4 e 5 giugno per il suo ultimo fine settimana . Grazie alla volontà e all’impegno delle amministrazioni comunali e alla passione dei volontari Gavoi, per questa sua quinta edizione apre 5 monumenti, Neoneli per la sua terza partecipazione apre 4 monumenti, Ossi per la sua sesta edizione locale apre 6 monumenti e infine saranno 10 i monumenti visitabili a Villaputzu per la sua terza edizione.