Monumenti Aperti: manifestazione rinviata a Carbonia

La manifestazione Monumenti Aperti, curata e coordinata dall’associazione Imago Mundi OdV, che avrebbe dovuto svolgersi sabato 7 e domenica 8 maggio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, sarà rinviata a sabato 14 e domenica 15 maggio. Il programma della manifestazione nelle nuove date resterà invariato.

