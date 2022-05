Molotov contro Comando Esercito Cagliari

Mura (Pd), alzare attenzione: “Si deve alzare l’attenzione nei confronti di chi legittima o alimenta posizioni antisistema che possono sfociare in atti violenti.

Le Forze Armate sono un presidio di democrazia e di protezione esterna e interna dell’ordine costituito, attaccare loro significa prendere di mira lo Stato repubblicano. A pochi giorni dalla Festa della Repubblica ribadiamo la riconoscenza per il lavoro che le donne e gli uomini della nostra Forza armata svolgono in patria e all’estero, sapendo che su di loro possiamo contare sempre, anche in momenti delicatissimi come l’attuale”.

Così la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), a proposito del lancio della Molotov e della vernice rossa avvenuta la scorsa notte a Cagliari contro la sede del Comando Sardegna dell’Esercito Italiano.