Moda e Musica: Nascono le PsicoBorse Indipendenti: uniche e irripetibili, fatte a mano!

Moda e Musica:

Nascono le PsicoBorse Indipendenti: uniche e irripetibili, fatte a mano!

Sotto il sole del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti, la kermesse storica romagnola della scena musicale indipendente ed emergente italiana,

advertisement

nascono “psicoborse” uniche, esclusive e raffinate dallo stile essenziale.

Borse uniche all’uncinetto tutte cucite esclusivamente a mano una ad una con l’attenzione e la passione dei tempi di una volta per un artigianato Made in Italy oramai dimenticato e che rischia di perdersi per sempre.

La produzione è unica ed esclusiva: ogni borsa infatti e’ un pezzo unico e mai piu’ riproducibile.

Quindi l’acquisto diventa un’esperienza unica e assolutamente irripetibile, tenendo conto che una quota del ricavato sara’ devoluto ad attivita’ di solidarieta’ verso i piu’ deboli, secondo il modello etico che ha sempre contraddistinto il MEI vicino da sempre ad azioni di beneficenza sociali, civili e culturali per migliorare il Paese.

Ecco il link per arrivare a una pre-ordinazione personalizzata e diretta per ottenere una borsa unica che nessun altro potra’ mai avere: https://psicoborse.it/

Siti: www.psicoborse.it