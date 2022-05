Million Day: Vinto il terzo milione di euro in provincia di Bari

La fortuna sorride alla Puglia ed in particolare ad Altamura, località in provincia di Bari dove, ieri, è stato vinto un milione di euro al Million Day. La vincita è stata realizzata grazie ad un sistema ridotto con numeri casuali e la combinazione fortunata è stata 24 36 47 50 55. Con quest’ultima vincita, sono tre i premi da un milione finiti in Puglia grazie al Million Day dall’inizio del 2022 ad oggi. Le due precedenti risalgono allo scorso 22 febbraio a Martano (LE) con i numeri 4 6 21 22 42 e al 5 aprile a Bari con i numeri 16 26 32 35 55. L’ultima vincita da un milione di euro era stata centrata, invece, lo scorso 16 maggio 2022 a Scanzorosciate, nella provincia di Bergamo, grazie ai numeri 12 13 31 35 36. La Lombardia era già stata premiata nel 2022 con una vincita da un milione realizzata il 7 febbraio a Milano con i numeri 21 27 29 41 55 – riporta l’Ageniza Agimeg. advertisement Da quando è nato il concorso, il 7 febbraio del 2018, il Million Day ha distribuito ben 215 vincite da un milione di euro. Il Million Day è una lotteria basata sull’estrazione di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina. Oltre alla cinquina “classica, il concorso ha una nuova opzione di gioco, l’Extra Million Day, con la quale vengono estratti altri 5 numeri tra quelli rimanenti dopo l’estrazione del gioco base. cdn/AGIMEG