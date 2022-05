“Metti in moto la pace”; moto-passeggiata al Poetto e aperitivo solidale

“ METTI IN MOTO LA PACE”

DOMENICA 15 MAGGIO RACCOLTA FONDI PER L’UCRAINA. ORGANIZZANO CAFE RACER E MCAFEGARAGE IN COLLABORAZIONE CON A.N.A.S. E TRIUMPH SARDEGNA. UNA MATTINATA A PASSEGGIO SULLE DUE RUOTE NEL POMERIGGIO APERITIVO SOLIDALE AL POETTO.

Le associazioni cagliaritane Cafe Racer Moto Club e Mcafegarage organizzano per domenica 15 maggio “Metti in moto la pace”, iniziativa con finalità benefiche a favore delle sorelle e dei fratelli ucraini in guerra.

PROGRAMMA

Per la mattinata gli organizzatori hanno previsto una passeggiata in moto. Questo primo incontro sarà l’occasione per raccogliere le prime donazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, sulla Terrazza dello stabilimento del Poetto La Marinella, gentilmente concessa a titolo gratuito, ci si ritroverà per ascoltare buona musica, scambiare due chiacchiere e contribuire con un’offerta di 25 euro (che comprende buffet e una consumazione) al buon esito dell’iniziativa. Le altre consumazioni saranno a pagamento e anche tali incassi saranno interamente devoluti alla causa. Dj Set: Foxi & Henry – Funko Franco – IsRuff – Maxime Catena – Tomas Macaco.

Tutto il ricavato sarà consegnato all’A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale) per sostenere le spese per il trasporto di generi di prima necessità con un carico in partenza da Cagliari il 19 maggio.

Info e Prevendite 3283633832