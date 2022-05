Metapontino, Ugl Matera: ”Non si infanghi il territorio”

“Gli episodi di Scanzano Ionico (incendio di due lidi) turbano la quiete pubblica. Ci auguriamo che si sia trattato di incidenti casuali. Se così non fosse, tutti insieme dobbiamo far rinascere il sentimento di solidarietà e impegno sociale per contrastare ogni forma di illegalità. Mai e poi mai far crescere il pensiero di farsi giustizia da soli; potrebbe sfociare in episodi di violenza, magari armata, che andrebbero a trasformare i nostri paesi in veri e propri Bronx. I cittadini non devono assolutamente sostituirsi alle forze dell’ordine. É necessario mantenere alta l’attenzione anche perché questi fatti, se non fossero incidenti, rischiano di infangare l’immagine territoriale del metapontino, di Scanzano Jonico (MT), composto da gente per bene: lavoratori, pensionati e aziende che producono prodotti e servizi di alta qualità e creano occupazione”

E’ il commento dell’Ugl di Matera dove, “Sicurezza e legalità sono due valori imprescindibili che vanno tutelati: sono la vera spinta verso un’economia.

L’Ugl – dichiara Pino Giordano – è stata sempre a sostegno della solidarietà, schierata contro ogni forma di criminalità e impegnata nella diffusione della legalità, con la radicata consapevolezza dei diritti e doveri, applicati non solo al mondo del lavoro. Il problema va affrontato: oggi Scanzano non può ancora stare senza un presidio di Forze dell’Ordine (sempre state sensibili alle problematiche della sicurezza, anche a quelle legate a particolari flussi, come quello turistico estivo che, nella provincia di Matera e soprattutto lungo la fascia costiera – caratterizzata da una consolidata tradizione di villeggiatura – porta ad un’autentica crescita esponenziale della popolazione.

Quelli accaduti a Scanzano sono episodi molto gravi e inquietanti che colpiscono ancora una volta la sicurezza e la serenità dei cittadini e degli operatori economici del Metapontino.

advertisement

Bisogna istituire un presidio permanente di sicurezza, anche con l’apertura di una caserma dei Carabinieri (considerato che nel comune di Scanzano, dopo il trasferimento del Commissariato di Polizia di Stato a Policoro, non è rimasto alcun presidio delle forze dell’ordine).

Intensificare i controlli delle forze dell’ordine a Scanzano Jonico – e in tutto il Metapontino – non può più essere la ‘solita’ richiesta dopo il ‘solito’ episodio di criminalità.

Per l’Ugl – conclude il sindacalista Giordano – è giunto il momento di passare dalle sollecitazioni e dagli auspici ai fatti reiterando che va portato rispetto agli abitanti di tutto il territorio ionico/metapontino senza infangare i nostri paesi alla vigilia della stagione estiva dove il turista deve venire conscio che nel materano è sempre il ben venuto e può godersi la vacanza in santa pace”.