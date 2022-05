“Noi abbiamo presentato una proposta di legge in senso semipresidenziale alla francese, ma siamo disponibili a discutere di tutto purché la maggioranza non voti l’emendamento soppressivo dell’intera proposta per scappare da questo dibattito”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, a margine di un flashmob organizzato dal partito in piazza Montecitorio.

xc6/sat/mgg/gtr