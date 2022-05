Mau Luc – “El Ritmo Es La Vida” feat. Toby in radio in digitale e il video su Youtube

In radio e in digitale “El Ritmo Es La Vida” feat. Toby, il nuovo singolo di Mau Luc, brano solare e divertente per l’estate 2022. Fuori anche il video.

Partendo dalla descrizione di una giornata storta, spesso causa di malumore e caduta di autostima, questo esorta a seguire l’insegnamento della musica, che, con i suoi tempi precisi e il ritmo, può farci da guida nell’affrontare la vita. In poche parole dobbiamo decidere noi tempi, ritmi e priorità per vivere al meglio.

“Ho scelto di cantare questa canzone perché appena l’ho sentita mi ha colpito per i suoni freschi e il testo apparentemente leggero ma molto profondo e poetico. Appena ho cominciato a cantarla – afferma Toby – ho sentito che risuonava con me e i miei pensieri.”

“L’idea generale del video – dice Mau Luc – l’avevo già in testa quando ho scritto la canzone perché volevo mostrare l’immagine di un impiegato demotivato che sogna di evadere dalla routine quotidiana. Da qui pian piano sono arrivate varie idee su come alternare sogno e realtà, che poi si sviluppano nel video in maniera incalzante, fino al colpo di scena finale. La trama si intreccia con scene di Toby che canta e balla con un gruppo di amici, incitando il protagonista a cogliere l’attimo e a trasformare il proprio sogno in realtà. Il video è stato girato per le vie di Milano e sulla montagnetta di San Siro per gli esterni e nello studio professionale di mio figlio ed in una sala da biliardo gli interni.”

Maurizio Lucchini, in arte Mau Luc, è nato il 29 dicembre di molte primavere fa. Suona il basso e la chitarra da quando era ragazzino e, pur avendo fatto altro per vivere, ha sempre coltivato la passione per la musica studiando, negli anni, anche pianoforte, clarinetto e sassofono.

Nel tempo ha fatto parte di diversi gruppi musicali e attualmente suona il basso nella Jcband, un gruppo che da oltre 10 anni sostiene con i suoi concerti la ricerca medica e le associazioni dei pazienti. Mau Luc negli ultimi anni si è dedicato in particolare alla composizione e alla produzione musicale. Nel 2014 ha prodotto con il suo gruppo storico dei Dejavu l’album “Traiettorie parallele”, che contiene anche 4 suoi inediti.

Nel 2017 ha autoprodotto e pubblicato il cd “Sotto la voce vivere”. Nel 2019 ha composto con gli Extratimes (feat. Daniele Babbini) “Vai Avanti”. Il 13 maggio 2022 lancia “El Ritmo Es La Vida”, arrangiato e prodotto da Paolo Agosta ed affidato alla giovane voce di Tobia Santin, in arte Toby, nato in Veneto ma da qualche anno di fatto milanese.