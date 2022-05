Master Tricolore: Magliona fa due volte centro a Vallelunga

Campagnano di Roma (RM)- Esordio 2022 strepitoso in pista per uno scatenato Omar Magliona nel Master Tricolore Prototipi sull’Autodromo di Vallelunga, circuito dove il già pluricampione delle cronoscalate era al debutto assoluto.

Dopo aver centrato la pole position in entrambe le qualifiche del sabato, i l driver sassarese ha vinto al volante della Norma M20 FC preparata dal team toscano CMS Racing Cars sia gara 1 sia gara 2 del primo round della serie nazionale organizzata dal Gruppo Peroni Race.

A coronamento di un weekend perfetto, nelle due corse dominate domenica e trasmesse in diretta da MS Motor TV (Sky 229) Magliona ha anche fatto segnare il giro più veloce: gara 1 in 1’33″479 (media 157,318 km/h) e gara 2 in 1’34″222 (media 156,078 km/h). Il pilota sardo e testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ha così inaugurato al top assoluto la sua prima stagione completa in pista con la sportscar CN2preparata dal team toscano CMS Racing Cars e motorizzata con un Honda da 2000cc, dando ora appuntamento al secondo round del Master Tricolore Prototipi il 18-19 giugno al Misano World Circuit, dove si ripresenterà al via da leader della classifica.

Magliona dichiara raggiante dopo la prima in campionato: “E’ stato un esordio magico, sono davvero contento perché non è facile e, abituato alle corse in salita, ho tenuto sempre alto il ritmo ma anche pagato un po’ di tenuta fisica. Da buon sardo ho stretto i denti, controllato la concentrazione e ce l’ho fatta. Con determinazione. Lo dovevo alla famiglia che era qui a incitarmi, a tutti coloro che mi seguono e supportano e a questo pubblico stupendo. In alcuni tratti di Vallelunga mi sono esaltato all’interno dell’abitacolo, un circuito davvero bello da guidare. La macchina e il team mi hanno assistito in tutto, mi godo questi attimi davvero speciali, che hanno segnato un inizio di stagione importante, poi inizierò a preparare Misano. Sarà un altro esordio per me, mi metterò di nuovo alla prova”.

Master Tricolore Prototipi 2022

1° maggio Vallelunga; 19 giugno Misano; 10 luglio Varano; 11 settembre Vallelunga, 16 ottobre Mugello; 6 novembre Misano.