Marche: vero patrimonio geologico della Terra

Enrico Gennari (Coordinatore Gruppo di Lavoro Geositi Marche Coordinatore dell’Area Tematica “Agenda 2030 – Sviluppo Sostenibile – Ecologia Integrale” della Società Italiana di Geologia Ambientale) : “Domani, per la prima volta, presenteremo la proposta di legge a tutela dei 55 Geositi delle Marche”.

Società Italiana Geologia Ambientale con la collaborazione dell’Ordine dei Geologi delle Marche. In occasione della Settimana Laudato Sì 2022 – “Marche: vero patrimonio geologico della terra”- Presentazione risultati Gruppo Lavoro Presentazione Concorso Fotografico per Studenti”.

Presentazione proposta di legge

OGGI – Giovedì 26 Maggio – Ore 15 e 30 – Sala Li Madou della Regione Marche in Via Gentile Da Fabriano 2/4 – ANCONA –

Interverranno:

Mirco Carloni | Vice Presidente Regione Marche.

Piero Farabollini – Presidente Ordine Geologi Marche,

Gigliola Alessandroni – Presidente Società Italiana Geologia Ambientale Sezione Marche.

Milena Penna Presidente Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali;

Maria Cristina Giovagnoli dell’ ISPRA;

Barbara Cacciolari di UNIONTURISMO.

“OGGI, in occasione della Settimana della Laudato Sì, illustreremo la nostra proposta di legge a tutela dei 55 Geositi delle Marche. Un atto di amore prendendoci cura della Casa Comune. In questa settimana viene infatti celebrato in tutto il mondo, da credenti e non credenti, il settimo anniversario dell’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco uscita nel 2015. Si tratta di una moltitudine di eventi a livello mondiale, di otto giorni, ispirati dalla citazione “Riunire la famiglia umana per proteggere la nostra casa comune” (LS 13). I Geositi infatti sono luoghi che testimoniano in modo esemplare gli eventi geologici e geomorfologici che hanno caratterizzato la storia di una porzione della nostra Casa Comune, la nostra Terra, che contribuiscono a definire i suoi paesaggi e che, come tali, devono essere valorizzati ma anche preservati, protetti, curati con maggiore attenzione. Domani, nelle Marche, oltre a compiere un viaggio nei 55 Geositi marchigiani, la stampa avrà la nostra proposta di legge a tutela di questo straordinario patrimonio geologico”. Lo ha annunciato Enrico Gennari, geologo, Coordinatore Gruppo di Lavoro Geositi Marche Coordinatore dell’Area Tematica “Agenda 2030 – Sviluppo Sostenibile – Ecologia Integrale” della Società Italiana di Geologia Ambientale.

“Le caratteristiche esemplari li rendono preziosi anche per valorizzare e promuovere il territorio, con positivi riflessi sulle attività educative, formative, di turismo culturale e ricreative. La tutela e valorizzazione dei GEOSITI – ha continuato Gennari – è infatti un settore in forte crescita, specie in altre realtà del nostro Bel Paese, in cui si vogliono attivare ambiziosi progetti dove il ruolo del geologo risulta determinante per sviluppare iniziative con ricadute direttamente collegate al patrimonio geologico di cui i Geositi sono espressione (sentieristica, cicloturismo, geoparchi, enogastronomia, ricettività, turismo, ecc.), con interventi di elevato valore scientifico, culturale e paesaggistico, trasversali negli scenari della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Domani non solo presenteremo i risultati del Gruppo di Lavoro che ha visto insieme Società Italiana di Geologia Ambientale, ISPRA e Ordine dei Geologi delle Marche, ma illustreremo la nostra proposta di legge e con il patrocinio dell’Università di Camerino e dell’Università e Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo'” daremo la possibilità di compiere un viaggio nei Geositi delle Marche. Inoltre presenteranno i risultati del Gruppo Lavoro sul Concorso Fotografico che sia a livello nazionale e sia a livello regionale, sta dando la possibilità agli studenti di documentare e scattare foto nell’ambito del Concorso “Scopri e Fotografa e Geositi delle Regioni Italiane”.

Interverranno: Gigliola Alessandroni | Presidente SIGEA-APS Sezione Marche Enrico Gennari – Beniamino Tatali | SIGEA-APS Sezione Marche; ed ancora Olivia Nesci e Laura Valentini dell’Università di Urbino; Fabrizio Bendia dell’Università di Camerino; Piero Farabollini , Presidente Ordine Geologi Marche; Milena Penna | Presidente ANISN Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali; Maria Cristina Giovagnoli dell’ ISPRA; Barbara Cacciolari di UNIONTURISMO.

CONCLUSIONI David Piccinini Direttore Generale della Protezione Civile – Regione Marche