Marche: è legge la proposta in favore delle Vittime del Dovere e dei loro Familiari

“Concluso l’iter necessario, è finalmente legge l’ottima proposta depositata al Consiglio regionale delle Marche a sostegno delle Vittime del Dovere, a cui Fervicredo ha collaborato attivamente. Siamo estremamente soddisfatti e grati per questo segnale di solidarietà concreta, di responsabilità e soprattutto di civiltà, che viene dato all’intero Paese da una Regione che oggi si distingue per aver dimostrato di stare dalla parte delle Vittime e dei loro Familiari senza se e senza ma”.

Così Mirko Schio, Presidente di Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), nel giorno in cui al Consiglio Regionale delle Marche la proposta a sostegno delle Vittime del Dovere e dei loro Familiari (che ha come primo firmatario il Consigliere di FdI Marco Ausili) è divenuta legge con voto unanime.

“La Regione avrà una giornata in onore delle Vittime ed inoltre saranno previste: l’esenzione dalle spese farmaceutiche e sanitarie per coniugi e figli, nonchè borse di studio per i figli delle Vittime del Dovere” spiega lo stesso Ausili ringraziando l’Associazione Fervicredo per il supporto.

“Ma a ringraziare siamo sempre e doverosamente prima noi – aggiunge il Presidente Schio – non perché i gesti di vicinanza alle Vittime ed ai familiari siano da considerarsi un favore, in quanto in realtà sono atto assolutamente dovuto; ma perché purtroppo non è affatto scontato trovare interlocutori istituzionali che abbiano la pronta e chiara volontà di adoperarsi per soggetti che ancora, vergognosamente, devono a volte lottare per vedere rispettati i propri diritti.

Fervicredo è qui per questo – conclude Schio – e giorno dopo giorno facciamo tanti passi in direzione del sostegno e della vicinanza che vogliamo garantire a chi deve trovare la forza di rivivere. Costoro potranno sempre contare su di noi”.