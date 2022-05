Manifestazione culturale “CantinArte”

Si svolgerà a Nurachi lungo tutto il mese di Maggio con vari ospiti e diversi eventi. Si tratta di un workshop di pittura ad acquerello, dedicato a principianti o semplici appassionati di questa tecnica.

Il workshop si svolgerà nelle giornate di Mercoledì 18 e Giovedì 19 Aprile, della durata totale di otto ore, e si basa sulla raffigurazione di soggetti dal vero; il tutto è tenuto e gestito dal pittore Gianluigi Concas.

Di seguito il link all’evento Facebook e il programma del workshop: https://fb.me/e/2cFI3UvGQ

Il workshop è dedicato agli appassionati di pittura all’acquerello di ogni età, qualunque sia il grado di competenza tecnica o estetica.

Lo intendo come un laboratorio artistico estremamente aperto che intende suggerire un approccio e uno sguardo pittorico a partire dal ritratto di soggetti dal vero. Il mio metodo è l’osservazione, ed ogni soggetto ritratto richiede un’attenzione differente, perciò assieme ai suggerimenti di metodo cercheremo di affinare lo sguardo e l’osservazione sia spirituale che estetico-cromatica del soggetto, che sono alla base di un dipinto soddisfacente. Nei due giorni di workshop andremo a realizzare il dipinto di un soggetto da me scelto e identico per tutti i partecipanti (anche in modo da facilitare il confronto ). Per i più “pigri” possibilità di lavorare a partire da una foto.

Per iscrizione o maggiori info contattami al numero 340 4910 997, o manda un messaggio whatsapp.

Programma: mercoledì 18 ore 16:00 – 20:00

Presentazione, introduzione, primo approccio, osservazione del soggetto e riflessioni sulla sua natura: il soggetto mi piace? il soggetto è difficile? il soggetto rappresenta qualcosa di mio interesse? quanto tempo potrebbe occorrermi per ritrarlo? quanto tempo vorrei metterci a ritrarlo? qual’è la parte che più mi intriga del soggetto? In che rapporto è con lo sfondo? Cenni sulle qualità dell’acquerello, sui fogli da utilizzare e sui pennelli.

Disegniamo i contorni del soggetto a matita.

lavoriamo sul fondo cromatico.

Giovedì ore 16: 00 – 20:00

Cominciamo a dare corpo alla pittura, lavoriamo su ombre e colore. Riflessioni e osservazione del lavoro fin qui svolto: cosa sta emergendo? Lo sfondo che forma sta prendendo? Qual’è la “luce” del soggetto?

Di cosa ha ancora bisogno il mio dipinto? E’ già bello anche se non è terminato? Attenzione agli ultimi ritocchi. Dettagli, osservazione, comprensione del soggetto e conclusioni finali.