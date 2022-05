“Napoli e il Sud: Arte, Natura e Cibo”: le migliori best practice EcoDigital si sono confrontate per un turismo culturale ed enogastronomico sostenibile, alla riscoperta di bellezze e sapori del Mezzogiorno. EcoDigital Open Meeting promosso da Università degli Studi di Napoli Federico II, Fondazione UniVerde, e dai corsi di Laurea in Hospitality Management e Scienze Gastronomiche Mediterranee dell’ateneo partenopeo. mgg/