“L’ultima risata” al Teatro delle Saline di Cagliari

“L’ultima risata” di Abaco Teatro con Rosalba Piras e Tiziano Polese è il terzo appuntamento della rassegna “1 €uro Festival”.

Venerdì 13 e sabato 14 maggio alle 21 al Teatro delle Saline prosegue la rassegna Akròama, un cartellone di undici spettacoli con le espressioni più giovani e innovative del teatro sardo e non solo. Alle 20.30 “Microstorie” con Lea Karen Gramsdorff.

Prosegue a Cagliari, al Teatro delle Saline, “1 €uro Festival“, storica rassegna ideata e diretta da Lelio Lecis per avvicinare le nuove generazioni al teatro e mostrare il panorama teatrale sardo più giovane e innovativo.

Venerdì 13 e sabato 14 maggio andrà in scena alle 21 “L’ultima risata”, diretto e interpretato da Rosalba Piras e Tiziano Polese. I due attori raccontano la storia di due comici cabarettisti ebrei, passati dai palcoscenici di tutta Europa ai campi di concentramento. L’evocazione del repertorio storico è fatta di canzoni e balli yiddish del cabaret tedesco, con ballate e sketch degli anni Trenta e Quaranta, che i protagonisti interpretano cantando anche in lingua francese, tedesca e yiddish. Gli avvenimenti storici, la loro passione per il teatro, le loro testimonianze, il loro tormentato vissuto, sono scanditi dallo scambio di lettere che intercorrono fra i due artisti. I comici cabarettisti ebrei sono passati così dai palcoscenici di tutta Europa ai campi di concentramento. Le vicende di questi personaggi non raccontano soltanto la loro storia di comici di grande successo, ma la tenacia e l’umanità che li accompagnerà fino alla fine.

advertisement

Lo spettacolo sarà preceduto alle 20.30 da “Microstorie” con Lea Karen Gramsdorff.

La rassegna “1 €uro Festival”

Nata nel 1999 come “Teatro a mille lire”, ha conquistato negli anni un pubblico sempre più affezionato e curioso di conoscere le produzioni emergenti del teatro isolano (e non solo) con la sua straordinaria creatività e le sue capacità espressive che comprendono sperimentazione e linguaggi multimediali. A dimostrarlo, gli abbonamenti per la nuova stagione sold out in pochi giorni.

La rassegna proseguirà il 17 e 18 maggio con Teatro Sassari in “La sorpresa” per la regia di Mario Lubino, il 20 maggio con Anfiteatro Sud in “Chi dice donna dice Dante”; di seguito fino all’8 giugno in programma gli spettacoli di Effimero Meraviglioso, Teatro Instabile, Tragodia, la Scuola d’arte drammatica e i genovesi Lunaria. Tutti gli appuntamenti sono preceduti da “Microstorie”, serie di mini-drammi sulla formazione dell’attore e le sue variazioni.

La rassegna è realizzata con il contributo del Ministero per i Beni culturali, la Regione Sardegna, il Comune di Cagliari e la Fondazione di Sardegna.

Informazioni

Nicola Asunis – Comunicazione Akròama

akroamacagliari@gmail.com – tel. 070.341322 – www.teatrodellesaline.it