“Luce” un nuovo progetto dell’accademia Sironi

Nasce così il progetto dal titolo “Luce”. Un percorso nel quale gli studenti dovranno pensare, progettare e infine realizzare utilizzando in tutto o in parte le dotazioni tecnologiche dell’Art Lab della “Sironi”, oggetti che abbiano nella luce artificiale o naturale la propria essenza estetica.

Un progetto che si rivolge a tutti gli studenti dell’Accademia partito all’inizio dell’anno accademico in un percorso laboratoriale applicato alle macchine che si snoda negli spazi dell’Art Lab del Mas.Edu., a settimane alterne tutti i venerdì.

Le idee progettuali elaborate dagli studenti prendono il via dalla concezione manuale sino alla definizione fisica degli oggetti attraverso singole revisioni individuali, per poi passare alla vera e propria elaborazione digitale in vista della realizzazione finale attraverso le strumentazioni offerte dall’ArLab: stampanti 3D di vari formati, taglio laser, termo formatrice.

Il corso, organizzato dai docenti dell’Accademia, Milco Carboni e Pierpaolo Luvoni, sarà arricchito dagli interventi , in programma venerdì 6 maggio alle ore 11 negli spazi del Mas.Edu., in via Pascoli a Sassari, dei designers Enrico De Lotto e George Kolliopoulos, fondatori di Mandalaki Design Studio Milano, studio di progettazione emergente a livello internazionale impegnato in una ricerca contemporanea sulla natura dell’illuminazione.

L’Accademia di belle arti “Mario Sironi” di Sassari è un istituto di alta cultura per la formazione delle Arti visive in Italia (istituto universitario statale appartenente al comparto AFAM). Fondata nel 1989 è in ordine cronologico la più giovane tra le venti accademie nazionali.

Istituita nella più antica terra del Mediterraneo, la Sardegna, l’Accademia ha sede a Sassari. Città prima aragonese, poi regia, centro di studi universitari tra i più antichi d’Europa – l’università cittadina risale al XVI secolo – Sassari ha dato i natali a uomini di cultura (compresi due presidenti della Repubblica, Antonio Segni e Francesco Cossiga) e artisti illustri.

L’Accademia di belle arti di Sassari, come le altre diciannove accademie italiane, ha il compito di preparare all’esercizio e allo studio dell’arte, e rappresenta il più elevato livello di formazione artistica dello Stato. È sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e svolge correlate attività di produzione della creatività artistica contemporanea, sia nella direzione della tecnica tradizionale che di quella tecnologica e scientifica sperimentale più avanzata.