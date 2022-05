Loceri. Tutto pronto per lo Slalom

LOCERI (NU), 30 aprile 2022 – Via allo Slalom: si sono concluse a Loceri, in Sardegna, le operazioni di verifica delle vetture iscritte allo Slalom Città di Loceri, gara di apertura del Campionato Italiano Slalom.

Sono settantasette i concorrenti che domani, dopo la salita di ricognizione del percorso di gara, si sfideranno nelle tre manches del programma della competizione: tre passaggi lungo i 3900 metri del percorso, disegnato sulle verdeggianti colline dell’Ogliastra e ritmato da dodici postazioni di rallentamento, buoni per la conquista del gradino più alto del podio; tre passaggi per stabilire chi sarà il primo vincitore della competizione che vedrà alzare il sipario sullo spettacolo del Campionato Italiano Slalom 2022. Un’occasione speciale, questa prima di stagione, che meritava la presenza sul posto di Marco Cascino, il Presidente della Commissione Slalom. Una presenza che vuole essere il segnale, forte e concreto, della vicinanza della Federazione a piloti, organizzatori e addetti ai lavori, tutti quanti impegnati, con passione, nella crescita e nel miglioramento della disciplina sportiva.

“Il Campionato Italiano Slalom 2022 si apre in Sardegna, a Loceri”, dichiara Cascino ai margini delle verifiche. “Una novità, questo slalom, che impreziosisce un calendario di campionato ancora più articolato che tocca un numero sempre maggiore di località italiane a prova che la nostra specialità continua a conoscere un periodo di fertile espansione. La crescita sportiva e professionale di tutti i soggetti coinvolti è certamente la naturale conseguenza di un dialogo costante, ma soprattutto diretto, tra la Federazione, la Commissione Slalom e ogni componente della nostra disciplina. Quest’anno, in accordo con la Commissione Gruppo Ufficiali di Gara, si è deciso di designare per tutte le gare del Campionato Italiano Slalom una coppia di Commissari Sportivi Nazionali e Tecnici così come due Supervisori per avere un’equità di giudizio per tutte le dodici gare in calendario. Da parte mia e dell’intero gruppo di lavoro che presiedo, il continuo confronto tra le parti e lo scambio di informazioni che da tale confronto consegue è fonte di entusiasmo e motivo di stimolo a continuare sulla strada intrapresa per il raggiungimento risultati proficui. La Sardegna, con la sua vocazione all’ospitalità, la cordialità istintiva della sua gente e il clima decisamente favorevole che favorisce il godimento di un territorio bellissimo, è il luogo ideale per il via della serie tricolore firmata ACI Sport. A partire dallo Slalom Città di Loceri, auguro agli organizzatori e alle tante figure professionali impegnate sul campo sul campo per la buona riuscita di uno slalom un buon lavoro, che le gare siano sempre più gratificanti per i piloti e che lo slalom, sempre di più, sia uno spettacolo bello ed entusiasmante per il per il pubblico che, finalmente, può tornare ad applaudire, in sicurezza, i propri beniamini”.

A rendere la due giorni di gara speciale e a fare dello Slalom di Loceri una vera e propria festa dei motori aperta a tutti, contribuirà la manifestazione enogastronomica “Loceri con Gusto – edizione Slalom” che, fino alla cerimonia di premiazione prevista per le ore 17.30, farà da sfondo alla due giorni di slalom tricolore. Si alzi il sipario e che lo spettacolo possa incominciare.