Lo studio radiologico Corona si conferma punto di riferimento a Cagliari

Radiografie, risonanze magnetiche ed ecografie sono ormai esami diagnostici che vengono effettuati di routine e prescritti con una grande frequenza.

In Italia però il Sistema Sanitario Nazionale fatica ad assecondare tutte le richieste di prenotazione e per questo motivo moltissimi pazienti si vedono costretti ad attendere diversi mesi prima di potersi sottoporre all’esame. Fortunatamente, esistono centri privati come lo Studio Corona che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che vivono a Cagliari e dintorni. Oltre infatti ad essere convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, offre la possibilità di prenotare radiografie, risonanze magnetiche ed ecografie privatamente a prezzi comunque concorrenziali.

Vediamo però nel dettaglio quali sono i servizi offerti da questo studio radiologico, che continua ad essere tra i più consigliati della zona.

# Risonanza magnetica

La risonanza magnetica è un esame diagnostico che viene prescritto sempre più di frequente, perché consente di rilevare la presenza di patologie o lesioni in varie parti del corpo in modo decisamente precoce. Lo strumento utilizzato infatti è un grande cilindro cavo che sfrutta le onde elettromagnetiche e consente di ottenere delle immagini estremamente precise e dettagliate della zona in esame. Presso lo Studio Corona è possibile sottoporsi anche a risonanza magnetica aperta: un’alternativa perfetta per tutti quei pazienti che soffrono di ansia, attacchi di panico e claustrofobia. Come abbiamo accennato, è possibile prenotare un appuntamento sia con impegnativa passando attraverso il Sistema Sanitario Nazionale che privatamente, per evitare le liste d’attesa.

# Radiografia

La radiografia è un esame diagnostico prescritto altrettanto frequentemente, per rilevare eventuali problematiche legate alle strutture ossee e dunque fratture, ma anche artriti o altre patologia che interessano i polmoni, l’apparato urinario ed ulteriori organi interni. Questo è un esame che crea sicuramente meno disagio al paziente, in quanto il macchinario utilizzato è differente e non vi è il rischio di soffrire di claustrofobia. Non provoca alcun dolore e la sua durata è decisamente breve: giusto lo stretto necessario per catturare le immagini e visualizzarle sul monitor. Anche in tal caso, la radiografia può essere prenotata presso lo Studio Corona di Cagliari passando attraverso il Sistema Sanitario Nazionale o in alternativa privatamente. In quest’ultimo frangente, l’appuntamento viene fissato entro brevissimo tempo e non occorre dunque attendere diversi mesi per avere un responso.

# Ecografia

L’ecografia è un altro esame diagnostico molto diffuso, prescritto comunemente per esaminare diverse parti del corpo tra cui ad esempio il rachide cervicale, il collo e dunque la tiroide, l’addome e via dicendo. Anche in questo caso, si parla di un esame assolutamente non invasivo che non richiede una preparazione particolare se non in specifici casi (chi deve eseguire un’ecografia addominale completa deve ad esempio presentarsi a vescica piena). Il macchinario impiegato è di piccole dimensioni, portatile e sfrutta gli ultrasuoni ad alta frequenza per produrre immagini piuttosto dettagliate. L’ecografia, così come tutti gli altri esami (in particolare risonanze con e senza mezzo di contrasto), possono essere prenotate presso lo Studio Corona di Cagliari anche privatamente ed il tempo d’attesa in tal caso è di appena 48 ore.

studio radiologico Corona