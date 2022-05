L’Isola delle Storie: dall’1 al 3 luglio Festival Letterario

L’Isola delle Storie: dall’1 al 3 luglio torna il Festival Letterario della Sardegna

L’Isola delle Storie – Festival letterario della Sardegna

1-3 luglio 2022, Gavoi (NU)

XVII edizione

Gavoi, 19 maggio 2022 – Dopo due anni di pausa, dall’1 al 3 luglio 2022 tornerà a Gavoi (NU) L’Isola delle Storie – Festival letterario della Sardegna:

il festival culturale che per 16 anni – quest’anno sarà infatti la XVII edizione – ha dato appuntamento nel primo fine settimana di luglio a una comunità di cittadini temporanei fatta di scrittori, artisti, lettori e viaggiatori, che per quattro giorni abitava il piccolo paese di poco più di duemila abitanti nel cuore della Sardegna.

«Sarà un rientro “dolce”, un’edizione leggermente ridotta rispetto alle precedenti, ma non per questo meno interessante e priva di qualità» –

così Marcello Fois, presidente dell’Associazione Isola delle Storie, che per primo ha annunciato la ripresa della manifestazione –

«siamo entusiasti e felici di riprendere, è una bella notizia per noi e per la comunità di Gavoi, che ha sentito la mancanza di questo appuntamento e noi con loro».

Un’edizione di tre giorni, quindi, che inizierà la sera di venerdì 1 luglio – con un importante appuntamento di apertura che il Festival sta realizzando in collaborazione con il Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda – per poi proseguire nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 luglio, con un articolato cartellone di incontri, dialoghi, reading e mostre che toccheranno le piazze e i luoghi che il pubblico ha imparato a conoscere e ad amare nel corso degli anni:

il balcone di S’Antana’E Susu, piazza Sant’Antriocu, Binzadonnia il Giardino Comunale, piazza Mesubidda, Casa Maoddi.

Il programma è in via di definizione e verrà comunicato a breve, questi alcuni dei primi ospiti confermati per questo 2022:

Mariangela Gualtieri, Daria Bignardi, Paola Saluzzi, Loredana Lipperini, Gabriele Romagnoli e Jonathan Bazzi.

Come di consueto, inoltre, una specifica sezione a cura di Associazione Lughenè sarà dedicata in particolar modo a bambini e ragazzi e verrà rinnovata anche la collaborazione con il MAN Museo d’Arte provincia di Nuoro che porterà l’arte contemporanea negli spazi del Museo del Fiore Sardo.

Ingresso

gratuito

Organizzazione

Associazione Culturale L’Isola delle Storie

via Garibaldi 2, 08020 Gavoi (NU)

info@isoladellestorie.it – www.isoladellestorie.it

Sostenuto da

Comune di Gavoi

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna

Fondazione di Sardegna

Unione dei Comuni di Barbagia

Bim Bacino Imbrifero Montano del Taloro

In collaborazione e con il contributo di

Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda

MAN – Museo d’Arte della Provincia di Nuoro

Istituto di Cultura Polacco di Roma

Centro Ceco di Roma

Cantine Argiolas -Serdiana (CA)

In collaborazione con

Università degli Studi di Cagliari

Istituto Comprensivo “S. Canio” di Gavoi

Biblioteca Comunale “Fratelli Satta”di Gavoi

Biblioteca “S. Satta” di Nuoro

Museo Nivola Orani (NU)

Centro Regionale di Documentazione Biblioteche Ragazzi (Città metropolitana di Cagliari)

Osservatorio Astronomico di Cagliari

Conservatorio di Musica L. Canepa di Sassari

Ente Musicale di Nuoro

Ipotesi Cinema

Bibliobus – Cooperativa Servizi Bibliotecari

Spazio ragazzi a cura di

Lughenè associazione culturale