Le slot machines più popolari di sempre, ecco l’elenco

I casinò digitali sono il futuro del gioco online e non solo. Le piattaforme digitali nel corso di questi anni sono riuscite a ritagliarsi uno spazio importante all’interno del panorama dell’intrattenimento, facendo molta concorrenza alla controparte fisica.

La pandemia da Covid-19 ha sicuramente contribuito al successo, con molte persone che si sono rifugiate nei grandi classici del settore per passare il loro tempo chiusi in casa. Online è possibile trovare siti che offrono i migliori bonus casino, utili per approcciare a questo mondo.

Uno dei tanti fattori che ha portato ad una forte ascesa dei casinò online è sicuramente la “portatilità” delle piattaforme: infatti è possibile accedere al proprio conto di gioco in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, avendo tutto a portata di click.

Altra caratteristiche dominante nei portali di gioco online è il catalogo. Avere un vasto assortimento di titoli con cui divertirsi è fondamentale per riuscire a coinvolgere più pubblico possibile, adattandosi alle esigenze e i gusti dell’utente. C’è un gioco, però, che nel corso dei secoli ha messo sempre d’accordo tutti: le slot machine. Parliamo di uno dei simboli dei casinò terrestri prima, ora dei casinò online.

Slot Machines, un mito senza tempo

L’origine delle slot risale al 1981, quando Sittman e Pitt, ebbero la brillante idea di trasferire il gioco del poker all’interno di una macchinetta. Da lì nacque il primo prototipo di slot machine. Chiaramente nel corso di tutti questi anni hanno subito importanti evoluzioni, divertendo milioni e milioni di persone in tutto il mondo.

Con la rivoluzione digitale, il divertimento non è cambiato. Le slot nei casinò online continuano ad essere un vero e proprio intrattenimento a 360°. La paura di molti appassionati era che con la controparte online si potesse perdere la natura emozionale del gioco, in realtà è successo l’esatto contrario: le slot continuano ad emozionare e appassionare. La possibilità di accedere al proprio conto attraverso le app per smartphone addirittura ne ha aumentato l’attrattiva. I dispositivi mobili negli ultimi anni hanno conosciuto una forte impennata, come si può notare in un’analisi del 2020.

Esistono di svariati tipi online (come ad esempio quelle dedicate al mondo del cinema) e per questo risulta difficile stilare una vera e propria classifica delle “macchinette del diavolo” (così chiamate in passato dalla popolazione), ma ci sono alcuni tipo che sono entrate nella storia come le slot machine più giocate di sempre. Di seguito le tre macchinette che hanno fatto la storia del settore online.

Le 3 slot machines più famose

Immortal Romance

Come detto in precedenza sono molte le slot machines online, ma sicuramente la più giocata e apprezzata dal pubblico è Immortal Romance di Microgaming. Qui siamo catapultati nel mondo dei vampiri, per questo risulta perfetta per chi ha sempre amato le serie tv dedicate ai mostri succhia sangue o l’iconico film Twilight. Tratto fondamentale di tale prodotto è la presenza di costanti mini games che portano l’utente a poter vincere fino a 25 giri gratis.

Slot Burning Desire

Se siete amanti del romanticismo, non potete non giocare a Burnign Desire. Si tratta di una delle slot iconiche del settore online e che permette di vincere in 243 modi differenti. Il simbolo Burning Desire è un jolly e compare solamente sul secondo e quarto rullo. Con i simboli monete, invece, è possibile ottenere giri gratis.

Slot 9 Masks of Fire

Con questa slot, invece, ci fiondiamo in un mondo tribale della giungla africana. Un mondo mistico al cui interno è possibile raccogliere 9 maschere (come cita il titolo) per vincere fino a 2000 volte la puntata messa in palio. Con i giri gratuiti, inoltre, è possibile vincere un moltiplicatore 7500. I rulli sono 5 cono tre file e 20 linee di pagamento.