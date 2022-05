Lavoro nero e violazioni HACCP – 33mila € di sanzione a Dolianova

Ieri a Dolianova i carabinieri hanno accertato la violazione delle norme sull’igiene del manuale HACCP di autocontrollo, violazioni per le quali il personale del NAS di Cagliari ha elevato sanzioni amministrative per un totale di €3000.

L’operazione è avvenuta in collaborazione con militari delle Stazioni di Monastir e San Nicolò Gerrei, con l’ausilio di personale specializzato del NAS e del NIL di Cagliari.

È stato inoltre accertato da personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma, che 7 lavoratori sugli 8 controllati durante il servizio risultavano non essere mai stati assunti, con violazione dell’articolo 14 del decreto legislativo n.81 del 2008.

Considerata l’alta percentuale di personale impiegato in nero, ne è conseguita la sospensione immediata dell’attività e sanzioni amministrative per un totale di circa €30.000. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche da parte del NIL in relazione all’eventuale percepimento del reddito di cittadinanza da parte dei lavoratori irregolari e dei rispettivi nuclei familiari.