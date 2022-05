La Maddalena pone l’accento sulla moralità

Tornano a farsi sentire a La Maddalena i volontari della Fondazione La Via della Felicità che, nella giornata di lunedì 16 maggio, distribuiranno gratuitamente decine di copie gratuite del libro di L. Ron Hubbard da cui la fondazione prende nome. Lo scopo di iniziative come questa è quello di far porre l’attenzione sull’importanza dei valori morali.

Considerati i tempi in cui viviamo dove all’insegna delle libertà personali talvolta si sconfina fino al punto di “sentirsi liberi di sopraffare chiunque”, è quanto mai necessario aiutarsi tra cittadini affinché i valori morali siano riposti al corretto ordine d’importanza. Se da un punto di vista macroscopico la guerra può essere considerato il più ampio atto di ignoranza verso la vita degli altri, a livello microscopico il fatto di porre l’ego al primo posto togliendo importanza agli altri è da considerarsi la causa scatenante dei conflitti interpersonali, e purtroppo ne sentiamo tanti, ogni giorno, con effetti che troppo spesso lasciano traumi che non si sa quando saranno digeriti.

Suddiviso in 21 precetti, La Via della Felicità risulta essere un codice morale non religioso che chiunque può adottare per riflettere su se stesso e il proprio essere felice. La vera scoperta dell’importanza di perone e cose che ci circondano è certamente ciò con cui ci si deve confrontare, il fatto di essere capaci di dar valore a ciò che ruota intorno può davvero far sentire più felici. L’auspicio di indurre tali riflessioni è ciò che si propongono i volontari che certamente non si limiteranno a regalare i volumi, ma coglieranno l’occasione per avere un confronto coi maddalenini.

