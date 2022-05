La Gymnasium trionfa: promossa in serie D

La Gymnasium trionfa nel campionato di prima divisione di pallavolo femminile – Promossa in serie D

La Gymnasium squadra di pallavolo femminile di Alghero è riuscita nell’impresa di vincere il campionato FIPAV di prima divisione.

Un anno duro quello appena trascorso per le ragazze allenate da mister Sotgia pieno di incertezze derivanti dal covid, l’inizio del campionato a novembre, il rischio costante di dover rinviare le partite di settimana in settimana e la costante assenza di pubblico che ha reso meno avvincenti le gare per le atlete in campo.

Nonostante tutto questo le ragazze algheresi sono riuscite a finire il campionato con un primo posto in classifica arrivato con tre turni di anticipo dimostrando di essere una spanna sopra le altre squadre.

Le ragazze algheresi vincendo il campionato hanno raggiunto la serie D.