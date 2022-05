Italia Runners: i prossimi imperdibili appuntamenti

Di seguito i prossimi appuntamenti fissati da Italia Runners Sporting Club, società sportiva dilettantistica senza finalità di lucro, nasce con lo scopo di promuovere l’attività dell’atletica leggera, in particolare la disciplina del running

– STRAMALA (MI) 5 giugno, la corsa-camminata dedicata a tutti i tifosi interisti

Continua il tour STRAWOMAN, la corsa-camminata dedicata a tutte le donne:

– SONA (VR) 12 giugno

advertisement

– BERGAMO 18 giugno

– COMO 25 giugno

Già fissate le tappe e le date del tour FLUO RUN, la corsa-party più divertente dell’estate:

– MONZA 2 luglio

– BERGAMO 9 luglio

“La mission di Italia Runners è quella di avvicinare persone di ogni età all’attività motoria, la quale incide in maniera significativa sul benessere psico-fisico, valorizzandone il ruolo come strumento fondamentale di prevenzione della salute e promuovendone i valori sociali per migliorare lo stile e la qualità della vita.

Italia Runners concepisce la disciplina del running in modo unico: le manifestazioni ludico-motorie a cui offre supporto tecnico non si occupano solo di sport, ma anche di sensibilizzazione. L’intento è quello di far vivere una giornata di movimento all’aria aperta e creare un momento di socializzazione, condivisione e solidarietà attraverso l’attività sportiva.

Italia Runners coinvolge i propri associati a corsi per l’avvicinamento al running, organizzando ritrovi e allenamenti di gruppo, con coach d’eccezione come Gabriele Barbaro, personal trainer e consulente sportivo, vincitore della prima maratona di Monza nel 1976.

I corsi permettono di apprendere nozioni tecnico-pratiche sull’ avvicinamento alla corsa fino ad avviare le prime gare competitive.

Italia Runners promuove anche le attività sportive con i cani, attraverso stage di avvicinamento e pratica del canicross, partendo dalla corretta gestione del cane alla preparazione atletica del binomio. Con il supporto dell’istruttore di I° livello di Canicross/Dog Endurance e addestratore cinofilo ENCI, Edoardo Errico, si organizzano allenamenti individuali e collettivi dedicati alle varie discipline per migliorarsi e per fare sport con i propri cani”