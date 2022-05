Italia dei Diritti, rifiuti e auto bruciate a Roma un nuovo bronx

Il movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro denuncia attraverso i suoi consiglieri ombra di Roma l’ennesima situazione di degrado urbano tra il IV ed il V Municipio della città invitando il sindaco e la giunta ad un cambio di rotta nell’amministrare la capitale.

Roma 03 maggio 2022: Continua l’opera di controllo da parte dei consiglieri ombra del movimento Italia dei Diritti per il territorio di Roma.

Ancora segnalazioni che provengono dal Municipio Roma V da parte del vice responsabile del movimento per il V Municipio di Roma Giancarlo Villani che segnala strade invase da immondizia:

“Questa mattina –

dice Villani –

mi sono imbattuto in cumuli di immondizia in via Palmiro Togliatti sia all’altezza del civico 944 che all’incrocio con via Cerignola;

queste sono le situazioni più al limite perchè comunque gran parte della zona e oggetto di rifiuti non raccolti da parte della ditta preposta.

Mi domando per quanto tempo ancora a Roma dobbiamo vivere questa situazione di degrado che non fa certo onore alla capitale d’Italia.

Inoltre volevo anche segnalare –

prosegue Villani – un altro chiosco che ospitava un’edicola chiusa ormai da cinque anni e che staziona inutilmente in via Girolamo Cocconi incrocio con via Prenestina;

sarebbe ora che si bonificasse la città da questi inutili siti che ingombrano suolo pubblico che potrebbe essere destinato a qualcosa di altro sicuramente di maggiore utilità che di un chiosco chiuso e fatiscente”.

Ma Giancarlo Villani non si ferma solo ai problemi del V Municipio di Roma:

infatti segnala anche la presenza di un veicolo ad uso privato abbandonato in seguito ad un incendio su viale della Serenissima all’altezza della stazione FR2 Serenissima nel Municipio Roma IV giacente già da diverse settimane e assoggettato al solo intervento di recinzione con la classica rete di plastica arancione.

” Sfido chiunque a trovare cambiamenti tra l’operato della vecchia giunta Raggi e questa guidata da Roberto Gualtieri –

esordisce così Carlo Spinelli segretario provinciale romano del movimento Italia dei Diritti e responsabile per la Politica Interna nel commentare le segnalazioni ricevute dall’ottimo Giancarlo Villani –

le strade di Roma sono ancora invase dall’immondizia e le promesse di una Roma pulita sono solo rimaste tali, se parliamo di fori romani non si pensa più alle rovine ma alle buche che arredano le strade che sono dei veri e propri fori sull’asfalto, veicoli bruciati e lasciati sul posto in attesa di una rimozione che dovrebbe essere il più rapida possibile ma che invece risulta essere lenta creando anche pericolo oltre che un’immagine poco edificante della città.

Ricordo a Gualtieri che è il sindaco della città più importante al mondo che nella storia ha dominato gran parte del globo terrestre le cui testimonianze sono sparse per i vari continenti e che meriterebbe un’attenzione migliore.

Restiamo fiduciosi nella giunta Gualtieri –

conclude Spinelli – ma vogliamo vedere segnali concreti di un cambio di passo nell’amministrazione della città”.