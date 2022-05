Italia dei Diritti, Enrico Perniè nuovo vice responsabile per Tivoli e Guidonia Montecelio

Roma 23 maggio 2022: Il movimento Italia dei Diritti si appresta ad affrontare questa nuova tornata elettorale e intanto continua a distribuire incarichi; Enrico Perniè diventa vice responsabile per Tivoli e Guidonia Montecelio affiancando l’altra vice responsabile Alexia Crialesi coadiuvando la responsabile Samantha Innocenti.

Enrico Perniè, membro anche del direttivo provinciale romano del movimento, è candidato anche al consiglio comunale di Casape dove Italia dei Diritti si presenta con velleità di vittoria dopo il flop delle scorse elezioni di ottobre 2021 delle liste civiche locali, una ricusata e l’altra risultata vincitrice ma con le immediate dimissioni del sindaco eletto.

“Insieme con il presidente Antonello De Pierro abbiamo voluto dare questo nuovo incarico a Perniè che ha dimostrato da subito di impegnarsi a fondo per portare avanti i valori ed i principi sui quali si basa il movimento – così inizia a commentare la nuova nomina il segretario provinciale romano IdD Carlo Spinelli – ed è per questo che lo abbiamo candidato anche al consiglio comunale di Casape dove si è già presentato all’elettorato e dove, con il suo impegno, sarà determinate per risollevare le sorti di un comune che viene da otto mesi di commissariamento dovuto al comportamento alquanto discutibile di quelle liste cosiddette del posto che come logica dovrebbero avere a cuore il proprio paese ma che invece spesso dimostrano il contrario. Auguro a Perniè – conclude Spinelli – un buon lavoro per il nuovo incarico ricevuto e buona campagna elettorale”.