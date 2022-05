Isabelle Adriani regina di bellezza Isabelle Adriani sul red carpet del Festival di Cannes.

La bella attrice e autrice Rai, reggiana d’adozione per aver sposato il Conte Palazzi Trivelli, ha sfoggiato magnifici abiti sul red carpet di Cannes, incluso un modello fucsia Valentino con ampie maniche a mantello, che ha incantato i fotografi di tutto il mondo in occasione della premiere dell’attesissimo RMN, il Film di Cristian Mungiu, regista rumeno che aveva già vinto la Palma d’oro a Cannes nel 2007, alla premiere ha presenziato anche l’attrice premio Oscar Tilda Swinton.

Dopo i meeting di Lavoro nell’Italian Pavilion all’interno dell’Hotel Majestic di Cannes, i Conti Palazzi Trivelli hanno continuato la loro avventura in Costa Azzurra, all’hotel du Cap ad Antibes, dove hanno pranzato all’Eden Rock con Lawrence Bender, produttore di Pulp Fiction, Kill Bill e molti altri blockbuster holliwoodiani e dove hanno incontrato Ricky Martin, e Naomi Campbell.

Isabelle Adriani e Vittorio Palazzi Trivelli hanno poi presenziato alla premiere del film ‘Les Amandiers’ di Valeria Bruni Tedeschi uno dei film favoriti a Cannes, sul red carpet la Adriani ha indossato scarpette trasparenti stile Cenerentola con fibbia in diamanti ed un magnifico abito color cipria con strascico e balze, corto davanti e lungo dietro, firmato Angelozzi Couture, lo stesso stilista di alta Moda, che aveva disegnato il suo abito da sposa nel 2020, la Adriani ha indossato i gioielli disegnati appositamente per lei dalla stilista Victoria Stirbu con sede in via Squadroni a Reggio Emilia.

L’ultima sera invece sono stati invitati alla premiere di ‘Elvis’ di Bahz Luhrmann insieme ad un parterre di star internazionali.

Aaron aiutarla nella preparazione dei Look per i Red Carpet del Festival del Cinema di Cannes, un Team tutto reggiano a cominciare dalla titolare di Flair Gallery Elisa Montruccoli che ha seguito lsabelle a Cannes, e poi Valentina Fiore, Roberto Casolari, Lorena Davoli, Deanna Masoni e Cristina Pizzoferrato.

Moltissimi gli appuntamenti e gli eventi che vedranno coinvolti i Conti Palazzi Trivelli nei prossimi mesi.

Quest’estate Palazzo Palazzi Trivelli sarà infatti sede di numerosi eventi legati alle Fiabe Disney, in collaborazione con Dream Makers srl.

La Adriani ha fondato la ‘Scuola di Fiabe e Teatro’ presso Palazzo Palazzi Trivelli ed ha organizzato ‘M’illumino di Fiabe’ in collaborazione con Rai Radio Due, l’Unione Italiana ciechi – sezione territoriale di Reggio Emilia, l’ Istituto Regionale Giuseppe Garibaldi per i ciechi e i bambini del CSV Emilia, dando vita a spettacoli interattivi di Fiabe e Teatro per bambini disagiati e non, a cui seguiranno presto nuovi appuntamenti sempre presso Palazzo Palazzi Trivelli.

Intanto i Conti Palazzi stanno girando a Reggio e provincia, un film che sara’ presentato al Festival del cinema di Venezia, mentre il 15 Giugno Isabelle Adriani presenterà alla Libreria dell’arco di Reggio, il libro ‘Fiabe Magiche da Recitare’, edito dalla Incontri Editore.