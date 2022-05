Invasione cavallette, Cadeddu (m5s): “Centro Sardegna è emergenza”

“L’invasione delle cavallette nelle campagne del nuorese è sfuggita di mano per il terzo anno consecutivo, ieri nelle campagne di Noragugume ho potuto riscontrare le difficoltà in cui si trovano Sindaci, allevatori e agricoltori.

La situazione è drammatica: le cavallette comparse a inizio maggio hanno coinvolto un’area stimata di oltre 30 mila ettari, la provincia di Oristano è stata coinvolta nelle campagne di Sedilo e i fronti degli insetti iniziano a sciamare”.

Questo il commento del deputato Luciano Cadeddu, esponente M5S e membro della Commissione Agricoltura.

“La Regione Sardegna ha avviato i primi interventi per mettere in sicurezza le aziende e studiare degli interventi, queste prime azioni sono lontane da quello che serve in questo momento, con tre anni di ritardo rispetto ai primi focolai identificati a maggio del 2019, per affrontare questa emergenza in corso, è necessario intensificare gli sforzi promuovendo extra ordinarie con interventi mirati sulla ricerca ricerca anche in campo internazionale se necessario e soprattutto è fondamentale coinvolgere maggiormente i comuni, gli agricoltori e i territori.” – prosegue il deputato.

“Sul tavolo del Ministro Stefano Patuanelli è giunta una interrogazione parlamentare della collega Lucia Scanu con cui si chiedono immediati provvedimenti, primo tra tutti la dichiarazione dello stato di calamità.”

Tra le richieste anche l’attivazione di misure di disinfestazione anche in coordinamento con la Protezione civile e se necessario con l’Esercito, i ristori per le categorie più colpite, la programmazione di interventi tesi a impedire e prevenire che lo stato attuale delle cose si possa ripresentare con lo stesso profilo anche nelle prossime annate agrarie ed evitare che si propaghi.

“In Parlamento e al Ministro Stefano Patuanelli porterò la mia testimonianza diretta. La Regione unica competente in materia deve immediatamente intervenire e scongiurare un disastro per l’intera isola.” conclude Cadeddu.