Inaugurazione organizzazione di volontariato nuova ambulanza Oristano

Cerimonia inaugurale Sardegna Soccorso Oristano VIDA – ODV Oristano – Basilica Ns. Signora del Rimedio 04.06.2022 ore 10.00.

Nasce a Oristano “Sardegna Soccorso Oristano – VIDA”, un’organizzazione di volontariato espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, fondata sull’aiuto alle famiglie, e alle istituzioni per una “salute a portata di tutti”.

La cerimonia inaugurale di VIDA è prevista per il prossimo 04 giugno ad Oristano, presso la Basilica di Nostra Signora del Rimedio alle ore 10.00, alla presenza di Mons. Gianfranco Murru. Il momento inaugurale vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, delle imprese, del terzo settore e della cittadinanza. Previsto l’intervento anche di Claudio Cugusi, Presidente Regionale di ANAS, a cui è affiliata Sardegna Soccorso Oristano – Vida.

Si chiama “Sardegna Soccorso Oristano” e si pronuncia VIDA, ispirata dal testo della canzone “Domo Mea”: “Ti cherzo donare su sambene… Ses sa VIDA mea…”.

L’associazione nasce per iniziativa di un gruppo di operatori impegnati nel settore socio-sanitario, che frequentano un percorso formativo presso l’IFOLD (Istituto Formazione Lavoro Donne), grazie al quale oltre che acquisire competenze professionali hanno maturato la vocazione del soccorso. L’organizzazione opera a livello provinciale e regionale con un servizio di trasporto in ambulanza a supporto dei bisogni delle famiglie

e intende avvicinare i presidi sanitari al domicilio degli infermi, oltre che promuovere azioni di formazione e sensibilizzazione sul primo soccorso.

“In un momento complicato per la sanità a livello globale, con il nostro impegno e le nostre competenze, vogliamo dare un contributo soprattutto per accorciare la distanza tra i presidi socio-sanitari e le famiglie”, afferma la presidente Luana Chessa.

Una grande sfida alla base dello stare insieme in associazione e una missione precisa, “Il modello di assistenza sanitaria del futuro è sempre più orientato all’utilizzo spinto delle tecnologie digitali costruite per dare continuità, e avvicinare i servizi sanitari e di cura alla persona, al territorio e alle famiglie, riducendo il gap fisico della distanza”, dice la Vice presidente Elisabetta Matzeu.

Continua la componente del direttivo di VIDA, Yaima Gonzalez, “il nostro impegno è orientato a contribuire allo sviluppo di un modello di sanità e di cura che non sia a distanza” ma “connessa”, ovvero di “sanità globale”. Dove il volontariato rappresenta un anello della filiera del sistema socio-sanitario territoriale per una “presa in carico globale” dei bisognosi di cure in maniera condivisa da tutti gli attori in campo.

Sardegna Soccorso Oristano “VIDA” ODV

Con l’affiliazione di Sardegna Soccorso Oristano all’ANAS Sardegna Soccorso, la rete si estende e rafforza il sistema nazionale ANAS” – dice Claudio Cugusi, responsabile regionale di ANAS.

Perfezionate le necessarie certificazioni, l’associazione sarà operativa sul territorio per un servizio di trasporto sanitario e sociale, per l’organizzazione di attività di primo soccorso aperte alla cittadinanza, e per collaborare con le altre organizzazioni del territorio e con la rete socio-sanitaria regionale.

Nel corso della cerimonia inaugurale sarà presentata la tecnologia di sanificazione utilizzata dalle ambulanze, messa a disposizione di VIDA da Gianni Delogu della Sanycar di Oristano che consente, attraverso l’emissione di raggi UVC, di sanificare gli interni e la strumentazione di bordo.

Appuntamento quindi il 4 giugno alle ore 10.00 presso la Basilica di Nostra Signora del Rimedio ad Oristano. Previsto un brindisi con una selezione di prodotti locali offerti dagli sponsor del territorio regionale.