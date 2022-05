In Campidoglio “DONNE D’AMORE: RACCONTI E NON SOLO”

Premiate Nathaly Caldonazzo, Manila Nazzaro e tanti altri illustri personaggi, alla presenza dell’On. Simonetta Matone.

Lunedì, 23 maggio dalle ore 17,00 (ingresso ore 16,00) in Campidoglio (Sala della Protomoteca) a Roma, si terrà il Premio “Donne D’Amore”, organizzato dall’Associazione Naschira, partner di BarrettInternational Group di Virginia Barrett, operante da tempo sul territorio Nazionale in ambito sociale e culturale e con il patrocinio morale dell’Assemblea Capitolina.

Durante la manifestazione verrà presentato il libro “Donne D’Amore – Racconti e non solo” edito da HeraldEditore di Roma, facente parte della Cooperativa Sociale Infocarcere, con la Prefazione dell’On. Simonetta Matone e l’Introduzione dell’On. Davide Bordoni.

Il libro nasce con l’intento di raccogliere gli interventi e le testimonianze dei Relatori e dei Testimonial presenti al Convegno “Donne D’Amore – La discriminazione di genere: uguaglianze e differenze tra Occidente ed Oriente, le opere dei Finalisti e dei Vincitori dell’Edizione 2021 del Premio Internazionale “Donne D’Amore”, le riflessioni e i pensieri sulla Donna dei Partner e degli Ospiti presenti il 29 Novembre 2021 e il 23 Maggio 2022.

Alla manifestazione interverranno: il Presidente dell’Assemblea Capitolina On. Svetlana Celli, il Consigliere Capitolino e Magistrato On. Simonetta Matone promotrice dell’iniziativa, il Direttore della Herald Editore Dott. Roberto Boiardi, il Sociologo On. Davide Bordoni. Saranno, inoltre, assegnati riconoscimenti speciali a coloro che portano il proprio contributo alla conoscenza e valorizzazione dell’universo femminile in vari settori (Aziende, Spettacolo, Sport, Medicina, Giornalismo, Politica, Enti Pubblici e Privati) e a quelle donne che hanno trovato il coraggio di raccontare le proprie esperienze di vita. Tra queste presenti in sala Aida Yespica e la scrittrice Cristina Brecciaroli.

Saranno premiati per la Sezione Spettacolo : NathalyCaldonazzo e Vito Bongiorno per il progetto pittorico “Squartalized”, attraverso il quale vengono rappresentati gli stati d’animo e le ferite di chi ha subito violenza fisica o psicologica; Manila Nazzaro autrice del libro “Cintura rosa di sopravvivenza”, un’autobiografia che nasce dall’esigenza di dare forza e coraggio a tutte le donne che, all’improvviso, si sono trovate catapultate in una vita piena di ombre e solitudine; Franco Mariotti, Direttore del Festival “Primo piano sull’autore : PIANETA DONNA” nel quale vengono valorizzate e promosse le opere cinematografiche firmate da registe, il cantante Frank Amore, per le sue incisive performance dedicate alle Donne; un riconoscimento Speciale e un’opera pittorica realizzata dall’Artista Thomas Prearo saranno consegnati al M° Beppe Menegatti in ricordo di Carla Fracci; per la Sezione Medicina: il Prof. Dott. Luigi Ciuffreda, Direttore della U.O.C. di Chirurgia Senologica dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” in San Giovanni Rotondo (FG), per l’eccellente professionalità, l’impegno profuso negli anni a favore delle donne e la sensibilità e delicatezza nell’approccio con le pazienti; per la Sezione Politica: l’On. Simona Baldassarre, Parlamentare Europea e medico, impegnata nella lotta contro la maternità surrogata (l’utero in affitto) e la violenza contro le donne – l’On. Gilberto Casciani,analista sociale, da sempre vicino alle problematiche femminili e ideatore del ventennale Convegno “Donne del Mondo a Roma”; per la Sezione Giornalismo: la Dott.ssa Francesca D’ambrosio, per l’impegno nella comunicazione di forme di prevenzione sanitaria femminile; per la Sezione Enti Pubblici: l’Ispettore Superiore di Polizia Luisa Bischetti, impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne – il Presidente del Consiglio Comunale di Aci Castello (CT) Ing. Venerando Cacciola per l’impegno personale e istituzionale nella lotta contro la violenza sulle donne; per la Sezione Enti Privati: il Reparto di Chirurgia Senologica – Ostetricia e Ginecologia e le due Equipe della Sala operatoria: Blocco Chirurgia Senologica, Ostetricia e Ginecologia – Blocco Chirurgia Addominale e Toracica dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG) per la gentilezza, la disponibilità e il rispetto nel rapportarsi con le pazienti; per la Sezione Associazioni: AISL_O (Roma), impegnata nel sostegno delle imprese al femminile -L’Arcobaleno dell’Arte (Roma), impegnata nella promozione di iniziative artistiche al femminile – Difesa Salute (San Giovanni Rotondo), impegnata nella difesa legale di donne con problemi familiari, di salute e di disabilità – Escidicasa (Roma), dedita alla promozione dell’Arte al femminile (pittrici e scultrici) – La Casetta di Omar (Ostia), impegnata nel sostegno a donne vedove e ad orfani – Centrailsogno (Palombara Sabina) impegnata nella lotta contro la discriminazione di genere e la violenza sulle donne – l’Accademia Nouvelle Estetique(Grosseto), dedita alla Formazione di Make up Artist con settore dedicato al Camouflage (trucco curativo per coprire cicatrici) – il Centro di Formazione Trimoda (Sez. Grosseto), Accademia di Formazione di Fashion Designer; per la Sezione Aziende : Wella Professionals, azienda leader nel settore della Bellezza e della cura della Donna; la Pasticceria “Pescatore” di Roma per la professionalità e la creatività della titolare Simona Conte capo pasticcere.

Ad intervallare le premiazioni ci saranno momenti di Moda con Sfilata delle creazioni di Barbara Basciano Atelier, Eclettica di Giusy Porru, Le Gioie di Consuelo, Patrizia Ricci Atelier e Shaila Sabatini Designer. Le modelle saranno coordinate dall’indossatrice internazionale di origini brasiliane Sarajo Mariotti, ideatrice insieme a Rebecca Lynn del “Calendario della Rinascita” che vede protagonista del mese di novembre l’attrice e cantante Marcia Sedoc. Presenti in Sala i fotografi che hanno realizzato le immagini dei mesi del Calendario: Paolo Catucci ed Herlan Garcia. Inoltre, interverranno i vincitori e finalisti del Premio Internazionale “Donne d’Amore” 2021 e i giurati: Prof. Gianfranco Bartalotta (Teatro) – M° Silvia Colombini (Videoclip) – Enrico Bernard (Poesia e Testi di Canzoni) – Roberto Boiardi (Racconto breve) – Angiola Tremonti (Pittura) – Hairstyling (Sara Serpietri x Wella Professionals) – Daniela Mariotti (Make up curativo). Le vincitrici della Sezione Moda del Premio sfileranno con gli abiti scelti dalla giuria e saranno coordinate dalla stilista Lara Roggi, docente dell’Accademia Trimoda di Grosseto.

L’obiettivo della manifestazione, che ogni anno raccoglie notevoli consensi, è di suggerire una riflessione su ciò che accade intorno a noi, ma soprattutto di cercare soluzioni attraverso il confronto fra Istituzioni pubbliche ed Enti privati per divenire veicolo di crescita e cambiamenti.

Presentano Virginia Barrett e Roberto Boiardi

L’accesso in Campidoglio sarà possibile esclusivamente con Mascherina FFP2.