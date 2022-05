Il weekend in Marmilla

Solidarietà colorata dai fiori di primavera con arte, ambiente e valorizzazione del territorio e della cultura.

Il weekend in Marmilla si terrà domenica 8 maggio a: Tuili, Barumini, Villamar, Sanluri, Segariu, Gesturi, Villanovaforru, Lunamatrona e Villanovafranca. Vi aggiorniamo sugli eventi più importanti:

Azallee della ricerca: Una primavera di solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. Sabato 7 e domenica 8 maggio nelle piazza di diversi comuni della nostra Unione ritornano i volontari con la vendita delle azalee, iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. Un dono speciale in occasione della festa della mamma per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Ecco le piazze solidali nel territorio: Tuili sagrato della chiesa di San Pietro domenica 8 maggio, Barumini piazza Santa Lucia sabato 7 maggio e sagrato della chiesa dell’Immacolata domenica 8 maggio, Villamar piazza del supermercato Conad sabato 7 e domenica 8 maggio, Sanluri piazza San Pietro domenica 8 maggio, Segariu piazza della Repubblica domenica 8 maggio.

Gesturi: (Il weekend in Marmilla) Sabato 7 maggio alle 9 nella sala consiliare incontro con gli operatori del settore turistico e dell’accoglienza, privati e associazioni con la Fondazione “Destinazione di Pellegrinaggio in Sardegna”. La riunione sarà aperta dagli interventi del sindaco Ediberto Cocco, del suo vice Alberto Pusceddu e della consigliera Francesca Lazzari. Poi il rappresentante legale della Fondazione Roberta Serrenti, la presentazione del team della segreteria operativa e Maurizio Boiocchi, che parlerà di turismo religioso, pellegrinaggi e cammini, ruolo della comunità ospitante, caratteristiche degli operatori turistici e la buyer persona nel pellegrinaggio. L’obiettivo è la promozione del turismo religioso in Sardegna con una serie di percorsi dedicati ai santi isolani.

Villanovaforru: Sabato 7 maggio alle 18,30 nel piccolo anfiteatro del ristorante-pizzeria “Le Strutture” il taglio del nastro della mostra di arte contemporanea con i nuovi lavori del maestro Antonio Russo.

Lunamatrona: Domenica 8 maggio l'associazione culturale "Coriccheddos" propone l'iniziativa "Alla scoperta delle piante spontanee commestibili della Marmilla" in collaborazione con SardegnaEscursioniWebComunity. Dalle 9,30 passeggiata per le campagne del paese per imparare a conoscere le piante spontanee e commestibili con il biologo Massimiliano Deidda. Per informazioni e prenotazioni 3463041800, info@massimilianodeidda.it e 3273672366.

Festival letterario: Prosegue il festival letterario della Marmilla, 40 appuntamenti in 20 comuni, organizzato dal sistema bibliotecario della Marmilla e gestito dagli operatori e della operatrici culturali della cooperativa “Agorà”. Giovedì 5 maggio alle 15,30 nel piazzale della biblioteca di Barumini la presentazione del libro di Danilo Mallò “Memorie di un anima”. Venerdì 6 maggio alle 16 nella sala consiliare di Villanovafranca il testo “Mammai” di Daniela Frigau e alle 17 nella biblioteca comunale di Villanovaforru “Un volo nel passato – 2 Ritorno al Sulky” di Clelia Martuzzu.

