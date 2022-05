Il cantante italodominicano J.Peralta al Carnevale di Cento

Dopo il grande successo di “Blin Blin”, il cantante riccionese (con sangue dominicano) invitato alla rassegna estense dove presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo brano “Mi sta toccando”.

Jeffrey Peralta, il performer dominicano naturalizzato riccionese, sarà una delle guest-star del prossimo carnevale di Cento in programma nella città estense il prossimo fine settimana.

Al carnevale di Cento, accompagnato dal suo corpo di ballo, presenterà cinque suoi grandi successi: “Besame”, il featuring “Loco per ti” con Molella, “Blin Blin”, un urban-latino con mix afro-reggaeton e ritmi più slow uscito lo scorso 21 aprile, “Buri Buri”, un brano dembow, e “Mi sta toccando”, una hit house destinata a diventare un tormentone dell’estate 2022 che verrà presentata a Cento in anteprima nazionale dopo essere stata scelta come sigla ufficiale del Mojito Beach di Riccione. A curare gli outfit, le scenografie e il look di J. Peralta al carnevale di Cento sarà la creative director di Olé Artist Christine Joan.

Per la sua straripante energia, la sua presenza scenica e la sua poliedricità di generi, Jeffrey Peralta è diventato uno degli artisti più interessanti della scena musicale romagnola.

Cresciuto nelle favelas dominicane, dove l’unica ricchezza è il sorriso dei bambini, J.Peralta – ultimo “rampollo” di una famiglia di artisti – è arrivato in Italia ad 11 anni e si è subito distinto per il grande talento nel ballo, diventando un protagonista assoluto nel mondo reggaeton, trap e dembow.

Grazie alla casa discografica riminese Olé Music Records, che ha deciso di investire su di lui, Jeffrey ha deciso di debuttare anche come cantante e, considerando i grandi apprezzamenti di pubblico e critica, punta a diventare uno dei grandi protagonisti della prossima estate musicale.