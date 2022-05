Campionato Europeo iQFoil Class: Nicolò Renna secondo. In recupero gli altri italiani

Categoria maschile

L’olandese Luuc Van Opzeeland tiene la testa della classifica: dopo un 2-46 nei course race della mattina, ha vinto la marathon race (in termini di punteggio vale molto, perchè viene calcolata come due regate). La bella notizia è che Nicolò Renna, il portacolori del Circolo Surf Torbole, al primo anno nella categoria seniores, è passato al secondo posto grazie ad un ottimo quarto nella marathon race, un quinto nel primo course race e un punteggio medio nel secondo course race di giornata.

Terzo assoluto il francese Goyard, non brillante nei course race (14-17), ma in recupero nella marathon race, settimo.

In gran recupero gli azzurri Luca Di Tomassi e Daniele Benedetti, rispettivamente balzati in settima e quattordicesima posizione.