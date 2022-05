I risultati del canottaggio sardo al II Meeting di Piediluco e alla fase regionale del Trofeo CONI

Olbia, 09 maggio 2022. Si è concluso ieri, domenica 8 maggio 2022, il secondo Meeting Nazionale di canottaggio sulle acque del lago di Piediluco. Presenti al fine settimana remiero Andrea Bernini, atleta Under19 dell’ASD Olbia, l’azzurro Stefano Oppo del Centro Sportivo Carabinieri e il tecnico della Nazionale Italiana Under19 femminile, Massimo Casula. In contemporanea a Bosa si è disputata la fase regionale del Trofeo CONI.

Andrea Bernini, accompagnato dall’allenatore e tecnico del Circolo Canottieri Olbia, Roberto Ferrilli, chiude la sua prima esperienza al Meeting Nazionale di Piediluco nel singolo Under19 in ottava posizione nella sua batteria di qualificazione.

Andrea Bernini si era qualificato per il Meeting di Piediluco durante la regata di selezione disputata a Olbia alcune settimane fa.

Purtroppo a causa di un infortunio del suo compagno di barca, non ha potuto disputare le regate nel doppio Under19 maschile. Stefano Oppo invece conquista due medaglie: un argento nel doppio Pesi Leggeri maschile in coppia con Patrick Rocek della Canottieri Lario (Lago di Como) e un oro nel quattro di coppia con Patrick Rocek, Pietro Ruta – suo storico compagno di barca e bronzo con lui a Tokyo 2020 – Niels Alexander Torre.

In contemporanea a Bosa, presso il Circolo Sannio Bosa, si è disputata la fase regionale del Trofeo CONI con l’obiettivo di selezionare 2 coppie formate da un maschio e una femmina delle categorie Cadetti e Allievi C che si dovranno sfidare a fine settembre a Val di Chiana Senese (Lago di Chiusi) con le coppie delle altre regioni (e nell’ambito di una manifestazione che riunisce anche altri sport) in prove in barca remoergometro e corsa.

I selezionati, che andranno dunque alla fase nazionale, sono:

– Matilde Sangiovanni e Riccardo Fiori entrambi del Circolo Canottieri Olbia;

– Anja Vinci (Canottieri Sherdana) e Alessandro Lai (Sannio Bosa).