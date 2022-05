I migliori film di casinò di tutti i tempi

Da sempre, il casinò emana una magia molto speciale. Ecco perché i giochi classici come il poker, il blackjack e la roulette sono sempre molto popolari.

Ma anche l’industria cinematografica ha scoperto il casinò e ha portato nei cinema dei blockbuster che ancora oggi godono di un vero e proprio status di culto. Quali sono i migliori film di casinò di tutti i tempi?

Casinò

L’omonimo film poliziesco racconta la storia di Sam Rothstein. All’inizio del film, la sua fine sembra essere segnata quando Ace gira la chiave di accensione della sua auto e fa esplodere un ordigno. Torniamo poi indietro di dieci anni, agli anni ’70, a Las Vegas. In quel periodo, ad Ace viene affidato il compito di gestire il casinò di nuova apertura chiamato Tangiers. Philipp Green diventa il gestore ufficiale del casinò perché, a differenza di Ace, non ha un curriculum ufficiale. All’epoca era perfettamente normale corrompere la polizia per poter svolgere le proprie attività commerciali in tutta tranquillità. È grazie all’esperienza di Ace come bookmaker e al suo perfetto stile di gestione che il fatturato del casinò raddoppia e la casa di gioco vive un glorioso boom. Il modo in cui il successo iniziale finisce in un tentativo di assassinio alla fine del film è qualcosa che tutti dovrebbero guardare da soli.

Ocean’s Eleven

Ci sono pochi film che riuniscono tante grandi star di Hollywood in diverse serie come Oceans Eleven. Quello che pochi sanno è che il film del 2001 è un remake del classico del 1960, Frankie e i suoi servi. Tutto inizia con l’uscita di prigione di Danny Ocean, che ha dovuto scontare alcuni anni per vari furti. Viene rilasciato sulla parola. Invece di riorganizzare la sua vita, pianifica immediatamente il suo prossimo colpo. Danny vuole svaligiare il caveau del Casinò Hotel Bellagio di Las Vegas. Per farlo, ha bisogno di aiuto e forma una squadra intorno a sé. La preparazione, lo spionaggio nel casinò, l’esecuzione e i numerosi momenti di sorpresa sono tra i segreti del successo di Oceans Eleven, insieme alle numerose star.

James Bond – Casino Royale

Probabilmente non c’è quasi nessuno al mondo che non abbia ancora visto un film di James Bond. La ventunesima parte di questa leggendaria serie di film si chiama Casino Royal. James Bond è Daniel Craig, che qui inizia in modo fantastico la sua prima apparizione nei panni di James Bond. L’agente ottiene la sua licenza 00 affrontando prima il perfido capo sezione e poi facendolo fuori. Ma il film mostra James Bond ancora prima di ricevere la licenza.

La sua prima missione è in Madagascar. Lì deve spiare il terrorista Mollaka. Le cose non vanno come previsto e James Bond si mette alla ricerca della cellula terroristica da solo. Una delle scene chiave si svolge nel Casino Royal in Montenegro. È qui che il cattivo Le Chiffre progetta di vincere una grossa somma di denaro per la sua organizzazione in una partita di poker. Per farlo, deve rischiare un’alta posta in gioco. L’MI6 assegna a James Bond il compito di competere contro Le Chiffre nella partita di poker. Se riuscirà a vincere il round, distruggerà l’intera organizzazione terroristica.

Il gioco di Molly: tutto su una carta

Questo film è la biografia cinematografica di Aaron Sorkin. L’adattamento cinematografico è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival nel 2017 ed è uscito nel dicembre dello stesso anno. “All in One Card” è basato sul libro di memorie di Molly Bloom. Agli Academy Awards 2018, Sorkin ha ricevuto una nomination per la migliore sceneggiatura non originale.

L’attrice protagonista Molly Bloom ripercorre una vita movimentata in cui ha perso e vinto molto. La sua carriera sciistica, un tempo di successo, si è interrotta bruscamente quando ha subito un infortunio alla schiena. Di conseguenza, Molly pensa a come guadagnare denaro e si trasferisce in California. Lavora come assistente personale di un uomo che ha il compito di ospitare i giocatori di poker.

In sordina, Molly si impegna per diventare il capo di questo business e stabilisce buy-in di 100.000 dollari in alcuni casi. Quando i suoi concorrenti cercano di farla fallire, Molly si trasferisce a New York e organizza partite di poker ancora più alte e migliori. Che questo gioco non possa andare bene a lungo è praticamente certo. Ma Molly sembra sempre avere un asso nella manica e trovare una via d’uscita.

Il colore del denaro

Il film drammatico statunitense è stato realizzato nel 1986 e racconta di Fast Eddie Felson, un ex giocatore di biliardo professionista. Ora si guadagna da vivere come spacciatore di liquori e ha una relazione con la barista Janelle. 20 anni prima, un gangster gli aveva proibito di giocare per denaro. Pertanto, passa a un’altra occupazione come manager del giocatore di biliardo professionista Julian. Nel frattempo, scopre per puro caso il talento di Vinzent Lauria. Il giovane giocatore non ha ancora idea di quanto sia bravo.

Eddy si riconosce in Vinzent e viaggia con lui attraverso diverse città per derubare altri giocatori. Le tattiche sono semplici ed efficaci. All’inizio, Vincent perde di proposito, per poi alzare la posta in gioco e ottenere una grossa vincita. Ma Vincent ha un grosso problema, perché non riesce a controllare le sue emozioni e ha difficoltà a fingere. Sono i diversi punti di vista sulla vita a fornire molta benzina al fuoco e a rendere questo film un classico di culto.

Il croupier – Il mortale gioco d’azzardo

Questo dramma britannico è stato realizzato nel 1998. Jack Manfred vuole ricominciare e si è finalmente lasciato alle spalle il suo passato di croupier. La sua missione è quella di diventare uno scrittore a Londra. Tuttavia, non riesce a ottenere alcun successo, perché le sue storie semplicemente non vendono. Decide quindi di tornare a Londra per lavorare nei casinò come croupier. Non riesce ad attenersi a lungo ai suoi statuti e alle sue linee guida. Quello che si sviluppa è un emozionante gioco d’azzardo. Alla fine, Jack termina anonimamente un libro che diventa un successo. A questo punto tutti possono indovinare il tema del suo bestseller.

Se volete avere una prima impressione della magia del casinò, dovreste guardare almeno uno dei più famosi classici del casinò a casa vostra. Eccitazione, divertimento e azione sono pre-programmati.

