I farmaci si possono acquistare online, oppure no?

È sufficiente effettuare una semplice ricerca in Google per rendersi conto di come i farmaci siano venduti anche su Internet, ma cosa dice la legge a riguardo? I farmaci possono realmente essere acquistati online? Andiamo a scoprirlo.

I farmaci si possono vendere online, ma è necessario fare una distinzione

Iniziamo subito col dire che la vendita di farmaci online è assolutamente legale, non si spiegherebbe, altrimenti, come mai tante importanti farmacie come www.farmaregno.com siano attive anche in rete, tuttavia bisogna fare delle distinzioni per tipologia di prodotto.

Alcune tipologie di farmaci, corrispondenti sicuramente alla maggioranza di quanto può essere acquistato in una farmacia, possono essere acquistate online, per altre, invece, occorre necessariamente recarsi in una farmacia fisica.

advertisement

Andiamo dunque a scoprire queste due categorie.

Farmaci acquistabili online: scopriamo quali sono

Tra i farmaci acquistabili online bisogna menzionare anzitutto tutti quei prodotti che non sono dei farmaci in senso stretto, ma che comunque sono venduti dalle farmacie.

Gli esempi, da questo punto di vista, sono tantissimi: integratori alimentari, prodotti per la cura dell’igiene personale, articoli per la cura dei bambini, solari, prodotti ortopedici, preservativi, dentifrici e tanto altro ancora.

Quelli in questione, in genere, sono definiti prodotti parafarmaceutici, dal momento che, come detto, non sono medicinali, ma sono comunque affini al mondo della cura della salute e del benessere.

Oltre ai prodotti parafarmaceutici, online possono essere acquistati anche tutti i farmaci di tipo SOP, acronimo che fa riferimento appunto ai farmaci senza obbligo di prescrizione medica.

I SOP rientrano appieno nella categoria dei farmaci, tuttavia essendo prodotti che consentono di contrastare disturbi piuttosto frequenti e che hanno potenziali effetti collaterali molto moderati, sono venduti liberamente.

Nella categoria dei SOP rientrano anche i farmaci denominati OTC, acronimo di Over The Counter, che in lingua inglese significa “sul banco”: si tratta appunto di farmaci che, per via della loro natura, non solo sono vendibili anche online, ma le farmacie fisiche possono tranquillamente esporli sul proprio bancone.

Farmaci acquistabili solo presso farmacie fisiche

Tra i farmaci che non possono essere acquistati online vi sono invece i farmaci OP, ovvero i farmaci per i quali è obbligatoria la prescrizione medica.

Questi farmaci possono essere venduti solo previa prescrizione medica proprio perché consentono di eseguire terapie per malattie e disturbi specifici, inoltre i loro potenziali effetti collaterali sono importanti, di conseguenza una vendita totalmente libera potrebbe rivelarsi rischiosa.

Ovviamente anche i farmaci SOP hanno degli effetti collaterali e devono essere utilizzati sempre e solo seguendo le indicazioni fornite nel foglio illustrativo, tuttavia, come detto, i loro effetti collaterali potenziali sono decisamente più moderati.

Solo i farmaci di topo SOP non sono acquistabili online

Ricapitolando, dunque, in Italia sono i soli farmaci per cui è necessaria una prescrizione medica a non poter essere acquistati online, proprio perché per comprarli è necessario rispettare tale procedura, per tutti gli altri tipi di farmaci e di prodotti parafarmaceutici, invece, si può tranquillamente far ricorso all’e-commerce e usufruire della possibilità di vederseli recapitare comodamente a casa.