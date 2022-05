Here I Stay Festival 2022 al Museo Nivola, con i June of 44 (Usa)

HERE I STAY FESTIVAL 2022 – XII edizione

Sabato 28 maggio Here I Stay Festival al Museo Nivola a Orani.

In programma quattro live – June of 44 (Usa), Rizoma, Nairobi, Stziopa -, dj set, laboratori e la mostra di Costantino Nivola a New York. Dalle 10:30 fino all’01:30

Dopo due lunghissimi anni di assenza a causa della pandemia, l’Here I Stay torna per una giornata di musica, laboratori e arte contemporanea, con l’obiettivo di restare e guardare al futuro con ottimismo ed entusiasmo, riannodando i fili con la comunità di appassionati di musica nell’Isola che si erano momentaneamente allentati per cause di forza maggiore.

Una lunga attesa per avere le condizioni di vivere un Here I Stay nel solco della tradizione, con live in presenza, affollamento sotto il palco, sorrisi e abbracci. Sono stati due anni sofferti ma aspettare ne è valsa la pena.

Il ritorno del festival – in programma sabato 28 maggio al Museo Nivola di Orani – segna l’arrivo di una delle band più importanti della scena musicale indipendente americana (e quindi mondiale):

i June of 44, un gruppo nato a Louisville nel 1994 ed esponente di spicco del post-rock, attitudine e stile musicale che dagli ultimi scampoli dell’hardcore fine anni Ottanta porta una serie di musicisti visionari, eclettici e avventurosi ad ampliare i confini del rock con elementi di jazz, noise, pop e progressive, creando uno stile forte, estremamente riconoscibile: tra dilatazioni e improvvise esplosioni, suoni chirurgici e impatto fisico notevole.

Un concerto prestigioso che si inserisce nel nuovo tour italiano della band americana, tornata sulle scene nel 2018 dopo lunghi anni di assenza.

Ma la line-up della giornata non si limita a loro.

Arrivano in Sardegna anche i Nairobi, un progetto musicale sardo-veneziano nato dall’incontro del batterista Andrea Siddu (Plasma Expander, Flying Sebadas) con il chitarrista Giorgio Scarano e il bassista Leonardo Gatto.

La band si muove a metà tra math, post rock e noise e nel 2020 ha pubblicato il suo disco d’esordio per una delle etichette storiche della musica indipendente italiana: la Wallace insieme a Brigadisco.

Spazio anche ai Rizoma, un progetto sardo di improvvisazione radicale che propone una ricontestualizzazione della tradizione sarda attraverso l’incontro tra elettronica e launeddas. Il duo è composto da Federico Orrù in arte Neeva (live electronics) e Massimo Congiu (fiato e percussioni).

L’onore di aprire la giornata spetta invece a Stziopa, in collaborazione col Signal Festival: dietro la sigla si nasconde Stefano Manconi, musicista e produttore elettronico originario di Sant’Antioco.

La sua ricerca si muove tra ambient, techno e house con un approccio minimalista e improvvisativo, tra melodie fluttuanti, beat storti e pattern ripetitivi.

L’Here I Stay Festival 2022 è anche l’occasione per rinnovare la collaborazione con il Museo Nivola di Orani, uno degli spazi culturali più dinamici, creativi (e belli) dell’Isola.

A partire dalle 10:30 e fino alle 19:30 possibilità di visitare mostra temporanea: “Nivola & New York. Dallo showroom Olivetti alla Città incredibile” allestita negli spazi del Museo, oltre all’esposizione permanente dedicata all’artista oranese.

“Antine” è protagonista anche del laboratorio didattico rivolto ai bambini, “I cavallini di Nivola”.

Nel 1959 l’artista disegna e realizza per il cortile della Stephen Wise Recreation Area di New York una serie di cavallini stilizzati in cemento, con l’obiettivo di stimolare la fantasia e i sogni dei bambini.

Lasciandoci ispirare da Nivola e dalle sue suggestioni, l’idea è quella di attingere anche noi dalla creatività dei più piccoli e dalla memoria dei nostri nonni, realizzando insieme ai bimbi e alle bimbe cavalli di canne, legno e stoffe colorate.

I bambini e le bambine riporteranno a casa il loro nuovo amico di pezza dopo averlo confezionato e impreziosito con briglie e ghirlande colorate.

Il laboratorio parte dai tre anni di età ed è rivolto a massimo 30 partecipanti.

L’inizio dell’attività è alle 17 e dura un’ora e mezzo. Il costo è di 5 euro (per info e prenotazioni: info@museonivola.it; tel. 0784730063).

Tra i live set e dopo il live conclusivo dei June of 44 ci saranno selezioni viniliche di Macaco e Funko Franko.

I due dj cagliaritani spazieranno dal funk all’afro-beat passando per vecchia e nuova disco.

La scaletta completa:

16: Stziopa live set, in collaborazione con Signal Festival

17: Lab I Cavallini di Nivola

19: Rizoma live set

20: Nairobi live set

21: June of 44 live set

22: Macaco e Funko Franko dj set

Quest’anno Here I Stay Festival saràà a ingresso gratuito. Per accedere saràà necessario prenotarsi su hereistay.com. I posti sono limitati alla capienza massima dello spazio.

Here I Stay festival è realizzato nell’ambito del progetto “Cultura al centro. Rete degli operatori culturali della Barbagia”, con il supporto della Fondazione di Sardegna, la Fondazione Costantino Nivola, Gal Barbagia, il Museo Nivola, Comune di Orani, Scuola di musica “Costantino Nivola”, Pro Loco e CambiaMentis