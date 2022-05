Hansa 303: le regate nel Golfo di Oristano dal 2 al 4 giugno

Le regate del Campionato Nazionale Hansa 303 nel Golfo di Oristano non sono ancora cominciate ma il Porticciolo Turistico di Torre Grande ha già assunto una veste diversa dal solito con nuovi e temporanei moli e un villaggio atleti.

Tutto ciò che servirà per diventare la base logistica di Hansa 303 organizzato dall’asd Veliamoci su delega della Federazione Italiana Vela. Con il supporto logistico fondamentale delle Marine Oristanesi e dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis- Isola di Mal di Ventre”.

Si tratta di una novità assoluta per la marina oristanese, un evento di grande importanza per il mondo velico fortemente voluto a Oristano dalla Classe Hansa, che arriva dopo il campionato del mondo di Palermo e del campionato nazionale di Porto San Giorgio nelle Marche nel 2021.

Inclusione accessibilità: sono le due parole chiave con cui Veliamoci apre la strada alla possibilità che Oristano diventi un polo paralimpico riconosciuto dalla Federazione Italiana Vela.

Per l’occasione Oristano sarà la meta di numerosi team provenienti da almeno 10 regioni italiane, la manifestazione abbraccerà anche le delegazioni provenienti dalla Grecia, mentre in città c’è già un ospite speciale per Veliamoci, si tratta dell’australiano Chris Symonds, campione del mondo nella specialità Hansa, titolo conquistato in equipaggio doppio con la sua prodiera Manuela Klinger.

Symonds sta attraversando l’Europa, partecipa agli eventi più importanti del Vecchio Continente per promuovere la campagna di World Sailing “Back the Bid”: l’obiettivo è fare in modo che alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 l’attività della vela sia inserita nuovamente tra le discipline paralimpiche. Dopo il Campionato Nazionale Hansa 303 di Torre Grande, il campione che arriva dall’Isola della Tasmania proseguirà verso un altro evento nazionale, questa volta in Gran Bretagna a Carsington Waters.

PROGRAMMA

Il programma dettagliato del Campionato Nazionale Hansa 303 di Torre Grande sarà presentato dalla presidente Maria Cristina Atzori nella mattina di martedì 31 maggio alle ore 10:30 presso il Porticciolo Turistico.