GRAN FINALE DE I GRANDI INTERPRETI DELLA MUSICA SUL PALCO DEL VERDI LA STAR DEL VIOLINO MARCO ROGLIANO

GRANDI INTERPRETI DELLA MUSICA

TEATRO E/O MUSICA

VENERDI’ 13 MAGGIO ALLE 20,30

LA STAGIONE SI CHIUDE CON UN GRAN FINALE

SUL PALCO DEL VERDI

IL VIRTUOSISMO BRILLANTE DI MARCO ROGLIANO

Gran finale per la stagione de “I grandi Interpreti” organizzata dalla cooperativa Teatro e/o Musica che porterà sul palco del Verdi venerdì 13 maggio alle 20,30 una star del violino Marco Rogliano amatissimo da pubblico per il virtuosismo brillante e il suo approccio ricco di comunicativa. Rogliano è l’unico violinista italiano invitato ad esibirsi come solista nella Grosser Saal della Philharmonie di Berlino e il primo ad aver eseguito il Quarto Concerto di Nicolò Paganini (cadenza propria) al Grande Auditorio del Centro Culturale di Macao.

Osannato dalla critica internazionale Rogliano viene spesso associato per la sua eccezionale bravura e la capacità di incantare le platee al grande Paganini, emblematico nume tutelare di ogni violinista Anche Rogliano è magrissimo e il suo corpo pare quasi proseguire e completarsi nello strumento; suonando, il suo sguardo si anima di una vita intensa e lontana, di un altrove che certamente esiste per chiunque ami l’arte dei suoni. Al Verdi proporrà un vasto repertorio di musiche di Paganini. Info e prenotazioni: www.teatroeomusica.it