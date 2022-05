Geologia: Dei 3000 geositi italiani, 55 nelle Marche – appuntamento il 26 maggio

Gigliola Alessandroni (Presidente Società Italiana di Geologia Ambientale sezione Marche): “Dei 3000 geositi italiani ben 55 sono nelle Marche e li conosceremo il 26 Maggio!”.

Società Italiana Geologia Ambientale con la collaborazione dell’Ordine dei Geologi delle Marche.

In occasione della Settimana Laudato Sì 2022 – “I GEOSITI DELLE MARCHE UN PATRIMONIO DI GEODIVERSITÀ DI ECCEZIONALE VALORE – Presentazione risultati Gruppo Lavoro Presentazione Concorso Fotografico per Studenti”.

advertisement

Giovedì 26 Maggio – Ore 15 e 30 – Sala Li Madou della Regione Marche in Via Gentile Da Fabriano 2/4 – ANCONA –

“I geositi rappresentano la geodiversità di un territorio, la cui tutela contribuisce a combattere la perdita della biodiversità ed al mantenimento dell’integrità degli ecosistemi. Secondo la definizione comunemente accettata “un geosito può essere definito come località area o territorio in cui è possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione. In Italia l’Ispra ha già censito ben 3000 geositi dunque un patrimonio unico al Mondo. Nel nostro Paese si concentra una notevole varietà di siti di interesse geologico da caratteristiche rare. Di questi 3000 geositi ben 60 sono nelle Marche”. Lo ha affermato Gigliola Alessandroni, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale.

Il Programma

“Il 26 Maggio, in occasione della Settimana della Laudato Sì, la Società Italiana di Geologia Ambientale, l’Ordine dei Geologi delle Marche – ha annunciato Enrico Gennari, Coordinatore Gruppo di Lavoro Geositi Marche Coordinatore dell’Area Tematica “Agenda 2030 – Sviluppo Sostenibile – Ecologia Integrale” della Società Italiana di Geologia Ambientale – con il patrocinio dell’Università di Camerino e dell’Università e Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo'” daranno la possibilità di compiere un viaggio nei Geositi delle Marche ma GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022 ORE 15,00-17,30 presso la Sala Li Madou della Regione Marche in Via Gentile Da Fabriano 2/4 presenteranno i risultati del Gruppo Lavoro sul Concorso Fotografico che sia a livello nazionale e sia a livello regionale, sta dando la possibilità agli studenti di documentare e scattare foto nell’ambito del Concorso “Scopri e Fotografa e Geositi delle Regioni Italiane”. Dunque, per la prima volta, vedremo le foto scattate dagli studenti nelle Marche!”.

APERTURA LAVORI, alle ore 15 e 30: Mirco Carloni | Vice Presidente Regione Marche.

Interverranno: Gigliola Alessandroni | Presidente SIGEA-APS Sezione Marche Enrico Gennari – Beniamino Tatali | SIGEA-APS Sezione Marche; ed ancora Olivia Nesci e Laura Valentini dell’Università di Urbino; Fabrizio Bendia dell’Università di Camerino; Piero Farabollini , Presidente Ordine Geologi Marche; Milena Penna | Presidente ANISN Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali; Maria Cristina Giovagnoli dell’ ISPRA; Barbara Cacciolari di UNIONTURISMO.

CONCLUSIONI David Piccinini Direttore Generale della Protezione Civile – Regione Marche

Ed intanto sta continuando, anche in queste ore il Geological Day Coste ideato ed organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale.

Geologi ed ingegneri forestali stanno attivando azioni di monitoraggio lungo le coste, sulle spiagge.

Oggi attività cura di Ilaria Falconi (Lazio) – Tel – 327 7918232 – Spiagge di Ostia: Lido di Ponente; Foce; tratto centrale e levante (Roma).

Per interviste:

Antonello Fiore Presidente SIGEA (email presidente@sigeaweb.it Cell. 336354145)

Giuseppe Ragosta – Addetto Stampa Nazionale Società Italiana di Geologia Ambientale – Tel 392 5967459.