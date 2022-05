GDF SASSARI: IL PREFETTO IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI

FINANZA.

GDF Sassari: visita Prefetto al Comando provinciale

Questa mattina il Prefetto di Sassari, S.E. Dott.ssa Paola Dessì, ha reso visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Stefano G. S. Rebechesu e da tutti i Comandanti di Reparto della provincia.

L’occasione ha permesso alle Fiamme Gialle sassaresi di illustrare all’Autorità di Governo il contesto socio economico di riferimento, l’organizzazione dei Reparti nel territorio provinciale e l’azione di servizio quotidianamente svolta nell’ambito dei principali settori operativi di competenza, in attuazione dei compiti di polizia economico-finanziaria attribuiti al Corpo, nonché il contributo fornito nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Prefetto ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta ed espresso parole di stima e di apprezzamento per l’opera svolta dalle Fiamme Gialle e per la costante e qualificata collaborazione a ogni livello, elemento fondamentale nello svolgimento delle funzioni prefettizie.

In ricordo della visita il Comandante Provinciale ha donato al Prefetto un’icona religiosa raffigurante San Matteo Evangelista, Patrono del Corpo, opera di un finanziere sardo.