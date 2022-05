Gabriella…Sempre!: l”omaggio a Gabriella Ferri conclude la Stagione primaverile di Abaco al Teatro di Villaspeciosa

Dopo i successi di pubblico ottenuti dagli spettacoli precedenti, la Stagione Teatro Villaspeciosa – con la direzione artistica di Rosalba Piras – ospiterà l’ultimo appuntamento in cartellone dal titolo “Gabriella…Sempre!”

Domenica 15 maggio – ore 19.30 – sarà in scena l’ensemble OfficinAcustica con Gabriella…Sempre! uno speciale omaggio all’indimenticabile cantante Gabriella Ferri con interprete Anna Lisa Mameli (voce), Corrado Aragoni, (pianoforte) e Remigio Pili (fisarmonica).

Insieme disegneranno un ritratto della indimenticabile Gabriella Ferri, «cantante, autrice, conduttrice televisiva, dalla personalità dirompente e regina indiscussa tra gli interpreti della canzone popolare romanesca».

Uno spettacolo-concerto ispirato alla figura della celebre e amatissima artista dalla voce inconfondibile, con un’antologia di brani emblematici del suo repertorio, con arrangiamenti e direzione musicale di Corrado Aragoni, che si alternano ai testi originali di Anna Lisa Mameli. Sarà un viaggio attraverso le canzoni e i ricordi di chi l’ha amata», un’occasione per riscoprire un’artista che ha saputo dar voce all’anima più autentica della capitale.

Prossimamente

La Stagione ha in programma ancora 2 appuntamenti in matinèe dedicati alle scuole il 26 e 27 maggio, che vedranno in scena Abaco Teatro con la favola ecologica e divertente “Cappuzzetto Rozzo”

La Stagione al Teatro Comunale “Maria Carta” di Villaspeciosa è stata organizzata da Abaco Teatro, con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato Spettacolo e Sport Regione della Sardegna, il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Villaspeciosa. Abaco dà appuntamento al bellissimo e numeroso pubblico al 31 luglio e 1 agosto al Parco San Platano che sarà il palcoscenico della tappa di chiusura del Festival Internazionale Giardini Aperti.

La prossima Stagione autunnale riserverà molte sorprese e si svolgerà da ottobre e a dicembre.